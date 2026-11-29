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29일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 2026년 G-PRC 글로벌 로봇 챔피언십에 참가한 학생들이 로봇 조종 대결을 펼치고 있다. 전 세계 초등학생이 참가하는 이번 대회는 지역 예선부터 본선까지 로봇·드론·코딩 실력을 겨룬다.

경기장을 누비는 것은 로봇이지만, 승부를 결정짓는 것은 아이들의 손끝이다.

29일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 ‘2026 G-PRC 글로벌 로봇 챔피언십’이 열렸다. 이날 대회에는 로봇과 드론, 코딩 실력을 겨루기 위해 국내외 초등학생들이 한자리에 모였다. 손바닥만 한 로봇이 아이들의 무기가 됐다.

에이럭스가 주최·주관하는 이번 대회는 초등학생들의 소프트웨어 활용 능력과 창의적 문제 해결 능력을 높이고 미래 로봇·디지털 분야 인재를 육성하기 위해 마련됐다.

올해 대회는 지난 9월 20일 대전·세종·충청 및 경기·인천 지역을 시작으로 전라, 대구·경북, 부산·울산·경남, 서울 등 전국 7개 지역 예선을 거쳐 이날 본선이 진행됐다.

경기 종목은 로봇과 드론, 코딩 분야 총 6개로 구성됐다. 로봇을 조종해 경기장 내 스위치의 색상이나 숫자를 바꾸고 점수를 획득하는 종목부터 적외선 센서를 활용한 주행 경기, 블록을 밀어 지정된 과제를 수행하는 경기 등이 마련됐다.

29일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 2026년 G-PRC 글로벌 로봇 챔피언십에 참가한 학생들이 로봇 조종 대결을 펼치고 있다.

드론 부문에서는 기체를 조종해 정해진 코스를 통과하며 기록을 겨룬다. 코딩 부문에서는 주어진 문제를 해결하기 위한 명령을 설계하고 이를 구현하는 능력을 평가한다.

로봇 경기에서는 종목별로 기체의 크기와 사용 부품, 경기 시간 등을 제한한다. 일부 종목은 60초 동안 진행되며 제한 시간 내 획득한 점수를 기준으로 승패를 결정한다. 참가자들은 정해진 규칙에 맞춰 로봇과 구동 프로그램을 사전에 준비해야 한다.

대회는 단순한 로봇 조종 능력뿐 아니라 프로그래밍과 기계 제어, 경기 전략 등 소프트웨어와 하드웨어를 종합적으로 활용하는 역량을 겨루는 방식으로 진행된다.

코엑스 마곡 측은 이번 행사를 세계 각국의 초등학생들이 참여하는 국내 최대 규모의 로봇 경진대회라고 소개했다.

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