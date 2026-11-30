제주 감귤원에서 간벌(솎아베기)한 뒤 버려지던 삼나무를 활용해 농경지의 탄소 저장량을 늘리고 온실가스 배출량을 줄일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.



제주도 농업기술원은 삼나무로 만든 바이오차(Biochar)를 농경지에 투입해 실증한 결과 토양 탄소 저장량이 ㏊당 최대 12.9t 늘고, 온실가스인 아산화질소 배출량은 최대 79.2% 감소했다고 29일 밝혔다. 바이오차는 목재나 농업 부산물을 산소가 부족한 상태에서 가열해 만든 숯 형태의 물질로, 토양에 탄소를 오랫동안 격리·저장할 수 있는 특징이 있다.



제주농기원이 제주지역 화산회토와 비화산회토의 월동무 재배지에 바이오차를 1000㎡당 각각 200㎏, 400㎏, 800㎏씩 살포해 현장 실증을 진행한 결과 바이오차 투입량이 많을수록 토양 탄소 저장량이 증가했다. 미처리 대조구와 비교했을 때 ㏊당 탄소 저장량은 화산회토에서 최대 12.9t, 비화산회토에서 최대 5.9t 늘어난 것으로 확인됐다.



질소비료 분해 과정 등에서 발생하는 아산화질소의 누적 배출량은 화산회토에서 45.5~73.3%, 비화산회토에서 44.0~79.2% 줄었다. 바이오차를 투입한 재배지에서도 월동무는 정상적으로 생장했다.

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