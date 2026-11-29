"연필을 쓰니까 끝이 뭉툭해져서 불편했어요. 하지만 조치가 이해되고 납득은 갑니다"



한국TOEIC위원회의 강화된 부정행위 예방·적발 대책이 처음으로 시행되는 29일 종로구 대신고에서 토익(TOEIC) 정기 시험을 마치고 나온 김모(27)씨가 후련한 표정으로 말했다.

YBM 한국TOEIC위원회는 29일 오전 전국 188개 고사장에서 시행된 TOEIC 정기시험에서 AI 부정행위 예방을 위해 더욱 강화된 대응책을 첫 적용하고, 현장 모습을 공개했다. 사진은 안경에 보안씰을 부착하는 모습. YBM 한국TOEIC위원회는 AI 안경 등 첨단 스마트기기를 악용한 부정행위를 예방하고 공정한 시험 환경 조성을 위해 부정행위 예방 및 적발 대응책 6가지를 오늘 정기시험부터 추가 시행했다. 주요 내용은 ▲수험자 안경 전수 검사 및 교체 방지용 보안 씰 부착 ▲시험 중 책상 위 허용 물품 제한 ▲금속탐지기 운용 및 전파탐지기 추가 도입 ▲부정행위 사후 적발 강화 ▲수험자 복장 관리 강화 ▲부정행위 신고센터 운영이다. YBM 한국TOEIC위원회 제공

김씨는 "이 정도 대응이면 만족한다"며 "연필 문제만 해결됐으면 한다"고 덧붙였다.



각종 시험에서 인공지능(AI) 스마트 기기 등을 활용한 부정행위가 잇따르자 한국TOEIC위원회는 지난 26일 부정행위 예방·적발 대응책을 발표하고 이날부터 시행하겠다고 밝혔다.



수험자 안경 전수 검사 및 교체 방지용 보안 씰 부착과 ▲ 시험 중 책상 위 허용 물품 제한 ▲금속탐지기 운용 및 전파탐지기 추가 도입 ▲ 부정행위 사후 적발 강화 ▲ 단추 스티커 부착·모자 금지 ▲ 부정행위 신고센터 운영 등이 대표적이다.

첫 시행을 앞두고 고사장 앞에서 만난 응시생들의 표정에는 긴장한 기색이 역력했다.



관악구 신림고에 시험을 보러 온 30대 여성 박모 씨는 "단추 없는 옷에 투명테 안경을 챙겨왔다"며 "연필이 부러질까 봐 걱정도 된다"고 했다.



시험장에는 'AI 안경 등 스마트기기 소지·사용 시 4년간 응시자격 제한 및 성적 무효 처리', '시험 중 휴대폰·AI 스마트기기 등 소지 금지' 등 경고문이 곳곳에 붙었다.



종로구 대신고에서는 바뀐 규정을 제대로 숙지하지 못한 수험생도 있었다.



정모(32) 씨는 바뀐 규정에 대해 "잘 몰랐다"며 "원래 쓰던 샤프를 들고 왔는데 오늘 못 쓴다고 해서 시험장 앞에 연필 파는 사람에게 사려고 한다"고 했다.



시험 감독관들도 감독관 교육을 앞두고 우려를 내비쳤다.



감독관 윤모 씨는 "아무래도 부담되고 걱정도 된다"고 말했다.



복도 감독관을 맡은 김모 씨도 "원래는 복도에서 금속탐지기로 몸통만 검사하는데 오늘은 머리부터 발끝까지 검사하게 된다고 들었다"며 학교로 들어갔다.

시험 종료 후 만난 수험생들은 토익 측 대응에 대체적으로 만족한다서도 아직 부정행위 여지가 있다고 평가했다.



종로 대신고에서 시험을 본 고류하(26) 씨는 "다른 건 다 만족하는데 감독관이 한 명이라 마음 먹고 커닝하려면 가능할 것 같다"며 "얼굴 확인도 이전처럼 신분증을 대조하는 간단한 방식이라 대리시험도 충분히 가능해 보인다"고 말했다.



강남구 청담중에서 시험을 본 문모(23) 씨도 "겨울이다 보니 외투 주머니에 다른 소지품을 들고 오는 게 가능할 것 같다"며 "사실상 전자기기 낸 게 전부라 부정행위를 할 수 있을 듯하다"고 했다.



수험생들은 화장실에 가는 경우가 아니면 금속탐지기로 전체를 검사하지 않는 점도 문제라고 지적했다.



바뀐 지침에 불편함을 느낀 수험생도 있었다.



김시연(50) 씨는 "안경테에 스티커를 붙이는데 아무 쓸모 없는 검사라 생각한다"며 "(부정행위 감독을) 너무 하는 척만 하는 것 같다"고 비판했다.



관악구 신림고에서 만난 박민서(22) 씨도 "안경을 썼는데 스티커가 자꾸 떨어져 신경쓰였다"며 "스티커를 다시 붙이려고 안경을 만졌는데 오해 받을까봐 걱정됐다"고 말했다.



수험생들은 휴대전화는 태블릿 등과 함께 비닐팩에 넣어 제출했고 안경에 붙인 스티커는 시험 종료 후 반납했다고 전했다.



한 감독관은 "안경 검사가 제일 신경쓰였다. 스티커 붙이는 게 손에 익지 않더라"며 "기존에 신분증을 확인하는 시간 내 안경 검사까지 하는데 감독관이 한 명인 건 똑같아서 일이 늘었다"고 말했다.

YBM 한국토익위원회는 29일 전국 188개 고사장에서 시행된 토익 정기시험에서 AI 부정행위 예방을 위해 강화된 대응책을 첫 적용하고 현장 모습을 공개했다. 사진은 감독관이 안경에 보안씰을 부착하는 모습.

이 감독관은 시험 시작 전 한 번, 시작 이후 복도감독관이 한 번, 총 감독관이 한 번, 총 세 번의 안경 검사가 이뤄졌다고 전했다.



그는 "시험에 집중하느라 안경을 벗어달라는 말을 못 듣는 수험생도 있었지만 대체로는 잘 협조했다"며 "일이 익숙해지면 감독관 한 명도 괜찮을 것 같다"고 덧붙였다.



이날 만난 응시생과 감독관들은 자신의 고사장에서는 부정행위가 적발되지 않았다고 말했다.

응시생들은 대체로 강화된 대책에 공감하며 순응하는 분위기다.



대신고 앞에서 만난 홍모(23) 씨는 "공정하게 이뤄져야 할 시험에서 반칙을 쓰는 사람들은 엄격히 처벌받아야 한다"며 "관리 감독이 엄격해지는 건 납득할 수 있고 다른 학생들도 아마 다 받아들이고 따를 것 같다"고 말했다.



관악구에 거주하는 대학생 B씨도 "시험의 공정성이 높아질 것 같아서 오히려 좋다"며 "부정행위 하는 이들의 간절함은 알겠으나 비겁하다고 생각한다"며 시험장으로 들어갔다.

<연합>

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