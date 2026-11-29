조정식 국회의장은 내년도 예산안 법정 처리 시한을 앞두고 "최대한 법정 시한을 지켜 여야 합의로 처리할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.



일본·호주 공식 방문 일정을 마친 조 의장은 28일(현지시간) 호주 캔버라 국제공항에서 연합뉴스 등 한국 기자단과 만나 "한국에 돌아가면 법정시한 내 합의할 수 있도록 여야를 독려할 것"이라며 이같이 말했다.

조정식 국회의장. 연합뉴스

조 의장은 "원칙적으로 예산안은 법정시한 내 처리되는 게 맞다"라면서도 "여야 합의가 안 되면 정부 원안대로 통과시켜야 하는데, 그러면 여야가 협상해왔던 내용은 다 무의미해진다. 여야가 (예산안 처리에) 합의해서 '조금 늦춰달라', '하루 이틀 더 연장해달라' 하면 그렇게 가는 것"이라고 했다.



앞서 더불어민주당 한병도 원내대표는 지난 27일 최고위원회의에서 야당인 국민의힘이 예산안 심사를 보이콧하고 있다며 "12월 2일 법정시한 내 내년도 예산안을 반드시 처리하겠다"고 공언한 바 있다.



조 의장은 조희대 대법원장에 대한 탄핵안을 정기국회가 끝나는 12월 9일 이전에 처리해야 한다는 범여권 일각의 주장에 대해선 "민주당 '조희대 대법원장 탄핵소추 추진단'의 탄핵소추안이 아직 성안도 안 됐다"고 말을 아꼈다.



그러면서 "(탄핵 추진 일정이) 공식적으로 얘기된 게 아니지 않나. 일부 의원의 사적인 얘기"라며 "돌아가서 상황을 보겠다. 지금으로선 날짜를 갖고 뭐라 할 수 있는 상황은 아닌 것 같다"고 했다.

<연합>

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