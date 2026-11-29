국회의 내년도 예산안 법정 처리 시한이 29일로 사흘 앞으로 다가왔으나 주요 쟁점에 대한 여야간 이견이 계속되고 있다.



특히 162조원 규모의 미래대응기금 신설을 둘러싼 여야의 정면 대립 상황이 해소되지 않고 있다.



이에 따라 과반 의석을 가진 더불어민주당이 단독 처리도 불사하겠다는 태도를 보이면서 국민의힘이 대응이 주목된다.



민주당이 조희대 대법원장 탄핵 추진을 위해 예산안 처리를 서두른다는 분석이 나오는 가운데 국민의힘도 지역구 사업 문제가 갈린 예산안보다는 탄핵 문제에 당력을 집중할 것이란 관측도 제기된다.

26일 국회에서 열린 예산결산특별위원회 제9차 예산안등조정소위원회에서 이광재 소위원장이 회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

◇ 합의 불발 시 정부 예산안 자동부의…與, 내달 2일 처리 방침



여야는 국회 예산결산특별위원회 예산안조정소위원회 내 '소소위'를 가동하며 막판 협상을 진행 중이다.



'밀실 협상'으로 비판받기도 하는 소소위는 예산안조정소위에서 조정이 마무리되지 않은 쟁점 예산을 예결위원장과 여야 간사 등 소수만 참여해 조율하는 비공식 협의체다.



막판 관건은 소위에서 보류된 미래대응기금 사업 135개다.



민주당은 미래대응기금이 중장기 재정 안정을 지킬 방파제이자 성장 기반을 더 튼튼하게 만드는 마중물이라고 평가하며 정부안을 사수해야 한다는 입장이다. 특히 초과 세수를 별도 기금에 적립하지 말고 국채 상환에 활용해야 한다는 일각의 주장에는 '지금은 적극적인 투자를 해야 할 시기'라며 맞서고 있다.



민주당 예결위 관계자는 연합뉴스와 통화에서 "국민의힘도 미래대응기금 필요성에는 공감할 것"이라며 "절대적인 국가 부채가 아닌 국내총생산(GDP) 대비 국가채무 비율을 봐야 한다. 당장의 빚이 아닌 미래를 준비해야 한다"고 말했다.



반면 국민의힘은 미래대응기금의 전액 삭감을 요구하고 있다.



초과 세수에 기반한 미래대응기금이 재정건전성을 악화할 수 있는 데다 정부가 국회 의결 없이 기금의 주요 항목 지출 금액을 30%까지 자체 변경할 수 있도록 한 것도 국회의 예산 심의권을 박탈하는 것이라는 판단에서다.



국민의힘은 미래대응기금 적립보다 국채 상환을 우선하고, 지방교부세와 지방교육재정교부금도 기존 방식대로 지급해야 한다고 정부·여당에 요구하고 있다.



국민의힘 관계자는 통화에서 "여유자금·초과 세수 발생 시 국가재정법 규정에 따라 최소 50%는 국채 상환에 써야 한다"며 "지방과 교육에는 원래대로 지급해야 한다"고 말했다.



예결위가 오는 30일까지 예산안 심사를 마치지 못하면 국회법에 따라 정부 예산안이 본회의에 자동 부의된다.



민주당 원내 지도부는 국민의힘 지도부와 협상을 이어가는 동시에 예산안 법정 처리 시한인 다음 달 2일까지는 반드시 예산안을 처리하겠다는 입장을 강조하고 있다.



이에 앞서 민주당은 다음 달 1일 의원총회를 열어 의원들에게 예산안을 보고할 계획이다.



민주당과 국민의힘 사이의 극적 합의 가능성이 작아지면서 민주당이 내년도 예산안을 단독 처리하는 것 아니냐는 전망이 나온다.



이를 위해 내년도 정부 예산안 및 미래대응기금에 대한 당내 문제 제기 및 국민의힘과의 논의 상황 등을 반영해 자체 수정안을 만들 수 있다는 관측도 제기된다.



이 경우 국민의힘은 적극적인 저지 시도보다는 본회의 불참 등 처리에 비협조하는 방식으로 대응할 것이란 전망이 뒤따른다.



소수 야당으로 실질적인 저지 수단이 없는 데다 2028년 총선을 앞두고 내년 지역구 예산 등을 챙기는 게 실리적으로도 낫다는 분석에서다.

더불어민주당 한병도 원내대표(오른쪽)와 국민의힘 정점식 원내대표가 24일 국회 운영위원장실에서 운영위 소관 예산 논의를 한 뒤 나오고 있다. 연합뉴스

◇ 與 "조희대 탄핵안 연내 처리"…국힘 "탄핵안 발의하면 국회 전면 보이콧 검토"



예산안이 여야 합의로 처리되든 여당 단독으로 처리되든 연말 정국의 여야 대치는 계속될 전망이다.



민주당은 조희대 대법원장 탄핵소추안의 연내 국회 처리를 목표로 발의 준비에 속도를 내고 있다.



민주당이 이르면 정기 국회 마지막 날인 다음 달 9일 본회의에서 탄핵안 처리를 시도할 수 있다는 관측도 나온다.



민주당 원내 관계자는 통화에서 "탄핵소추안 발의 시점이 정해지면, 이후 본회의 일정도 잡힐 것"이라며 "임시 국회를 열어서라도 연내에 처리한다는 입장은 변함이 없다"고 말했다.



국민의힘은 민주당이 조 대법원장 탄핵소추안을 발의할 경우 상임위원회 활동을 비롯한 국회 일정을 전면 보이콧하는 방안을 고려하고 있다.



박성훈 수석대변인은 전날 국회에서 기자들을 만나 "(조 대법원장 탄핵안에 대한) 다양한 대여 투쟁 방안을 검토하고 있다"며 "여기에는 국회 일정 전면 보이콧 같은 현실적인 대안도 들어가 있는 것으로 안다"고 말했다.



국민의힘은 민주당이 9일 본회의에서 예산안과 조 대법원장 탄핵안을 함께 처리하려 할 가능성에도 신경을 곤두세우고 있다.



이럴 경우 예산안과 탄핵안 분리 대응이 어려워진다는 이유에서다.



이와 별개로 다음 주부터는 강금실 국가정보원장 후보자를 비롯해 11·23 개각 인사에 대한 인사 검증 공방도 본격화될 전망이다.



국민의힘은 강 후보자와 한준호 행정안전부 장관 후보자를 우선 정조준하면서 홍익표 통일부 장관 후보자 등 다른 후보자에 대해서도 송곳 검증에 나선 상태다.



반면 민주당은 근거 없는 정치 공세를 중단하라며 방어막을 치고 있다.

<연합>

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