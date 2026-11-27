국회 예산결산특위 예산안조정소위의 27일 회의에서는 내년도 예산안 핵심 쟁점인 미래대응기금의 사업을 놓고 야당은 물론 여당에서도 지적이 제기됐다.



국민의힘은 미래대응기금에 편성된 대규모 사업들이 예비타당성조사(예타) 조사를 거치지 않은 것에 대해 집중 비판했다.

예결위, 제9차 예산안등조정소위원회. 연합뉴스

유상범 의원은 이날 "미래대응기금으로 들어온 사업 중 예타 대상인데 예타를 받은 사업이 있나"라는 질문에 조용범 기획예산처 차관이 "없다"고 답했다.



그는 그러자 "10배씩 (예산을) 늘리는데 다 예타 면제다. 돈이 많으니까 막 쓰시는데 이렇게까지 가면 안 된다"고 지적했다.



송언석 의원도 총사업비 2조1천690억원 규모의 해상풍력 공동접속설비 지원사업을 심사하며 "500억원, 1천억원짜리는 예타한다고 난리를 쳐 사업을 다 못하게 막고 있다가 2조원짜리는 예타 면제해 쓱 들어갔다"며 "예전 같으면 이런 사업을 했겠나. 돈이 남는다고 이렇게 막 써도 되느냐"고 따졌다.



여당에서는 미래대응기금에 유사·중복 사업이 다수 편성됐다는 지적이 나왔다.



더불어민주당 김성회 의원은 "어제부터 교육부 등 다 와서 거의 비슷한 얘기를 하는데 (사업 내용이) 조금씩 다 다르기 때문에 '이거 다 해야 한다'고 말한다"며 "집에 플레이스테이션이라는 게임기가 있는데 아내에게 엑스박스 좀 사고 싶다고 하면 '플레이스테이션이 있는데 왜 사냐'고 묻지 않겠나"라고 꼬집었다.



이어 "보통의 가장들은 돈을 벌어도 플레이스테이션이든 PC(컴퓨터)든 핸드폰이든 하나만 갖고 게임하며 만족하고 산다"며 "근데 어떻게 정부는 모든 분야를 다 망라해 거의 겹치는, 그게 그거 같은 사업을 다 따로 하시겠다는 건가"라고 반문했다.



민주당 소속 이광재 예결위원장도 "비슷비슷한 용어와 비슷비슷한 사업이 계속 중복돼 굉장히 많이 들린다"며 "생태계별로 핵심 사업이 뭔지, 기존 사업이 지적받은 문제가 뭔지, 앞으로 어떻게 바꾸겠다 이렇게 준비를 해 예산 심사에 임해 주시기를 바란다"고 당부했다.



예산소위는 전날부터 미래대응기금 관련 심사를 이어가고 있으나 예산안 법정 처리 시한을 닷새 앞둔 이날까지 관련 사업의 의결은 일단 모두 보류된 상태다.



한편 소위에서는 정부가 호남 반도체 메가프로젝트 관련 예산을 무리하게 편성했다는 야당의 비판이 야당에서 나왔다.



국민의힘 의원들은 기후에너지환경부 소관 한국수자원공사 출자 사업과 동복댐 증축 사업 등을 두고 정부가 기존 절차를 충실히 거치지 않고 예산을 급하게 편성했다며 삭감을 주장했다.



특히 총사업비 8천263억원 규모의 동복댐 증축 사업에 대해서는 예타 조사도 마치지 않은 상태에서 기본·실시 설계비와 공사비까지 한꺼번에 반영한 점을 문제 삼았다.



송 의원은 "단계별로 하는 게 원칙인데 그 원칙을 깨고 이렇게까지 급하게 하는 이유가 무엇인가"라며 "용수도 없고 전기도 제대로 안 돼 있는 지역에 갑자기 반도체를 수백조 원 갖다 풀겠다는 그 망상 때문에 이런 일이 벌어지는 것 아니냐"고 목소리를 높였다.

<연합>

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