류덕현 청와대 재정기획보좌관은 27일 정부가 추진하는 미래대응기금에 관한 비판에 "책임 있는 재정 운용"이라며 정면 반박했다.



류 보좌관은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 학계의 비판 의견을 소개한 기사를 인용하며 "(미래대응기금을) 단순히 '재정 중독', '빚 중독'으로 매도하는 것이 과연 균형 잡힌 경제학적 분석이라고 할 수 있겠느냐"고 썼다.

발언하는 류덕현 재정기획보좌관. 연합뉴스

류 보좌관은 "미래대응기금에 적립되는 104조원은 사라지는 돈이 아니다. 국가가 보유하는 금융자산"이라며 "부채는 계산하면서 자산은 계산하지 않는 것이 과연 온전한 경제학적 분석인가"라고 되물었다.



이어 "일시적인 세수 호황을 중장기 재정안정과 미래 성장의 기회로 전환하려는 정책에 국제사회가 주목하고 있다"며 "국제통화기금(IMF)은 미래대응기금 신설을 환영했고 경제협력개발기구(OECD) 수석이코노미스트는 '현명한 정책적 선택'이라고 평가했다"고 전했다.



또 "2027년 정부 예산안은 총지출을 12.8% 확대하면서도 통합재정수지를 59.9조원 흑자로 전환하고, 관리재정수지를 사실상 균형 수준으로 개선하며 국고채 순 발행도 올해보다 13.1조원 줄이는 예산"이라고 덧붙였다.



그러면서 "반도체 호황에 따른 막대한 세수가 언제까지 지속될지 아무도 장담할 수 없다"며 "세수가 풍부할 때 국채 발행을 줄이는 것도 필요하지만, 일부를 비축해 미래의 경제위기와 세수 결손에 대비하는 것 역시 책임 있는 재정 운용"이라고 강조했다.



앞서 한국재정학회 등 경제·재정 관련 학회의 전·현직 회장과 회원 등 50여명은 전날 성명을 내고 미래대응기금에 104조4천억원 규모의 여유자금을 적립하는 계획이 국가 채무를 106조원 늘리기 때문에 가능한 것이라고 주장했다.



이들은 "100조원 빚내서 100조원 재정 저수지를 만들겠다는 것"이라며 "내년처럼 세수가 크게 느는 해에 나랏빚을 늘려서는 안 된다"고 우려를 표했다.



이들은 이날 류 보좌관의 반박에 대해 "소셜미디어의 글 몇 줄로 주고받을 문제가 아니라 같은 자료를 놓고 마주 앉아 따져 볼 문제"라며 공개 토론을 제안했다.

<연합>

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