국내 이동통신 3사(SKT·KT·LG유플러스)가 2019년 세계 최초 5세대 이동통신(5G) 상용화 이후 약 7년 만에 진정한 의미의 5G 시대를 연다. 그간 4세대(LTE) 망에 의존해 ‘반쪽짜리 5G’라는 지적을 받아왔던 비단독모드(NSA) 체제에서 벗어나, 기지국부터 코어망까지 모두 5G로만 작동하는 단독모드(SA) 전국망 시대가 본격화되는 것이다.

◆LTE 꼬리표 뗀 ‘완전한 5G’…네트워크 슬라이싱 본격화

27일 과학기술정보통신부와 통신업계에 따르면 LG유플러스는 오는 30일, SK텔레콤은 다음 달 1일부터 각각 5G SA 전국망 상용 서비스를 개시한다. 2021년 7월 먼저 SA 상용화에 나섰던 KT에 이어 양사까지 합류하면서 국내 이통 3사 모두가 5G SA 전국망 구축을 완료하게 됐다.

5G SA는 무선 기지국과 신호를 처리하는 코어망을 모두 5G 장비로만 구성한 네트워크 방식이다. 기존 NSA 방식은 데이터 전송에는 5G를 쓰면서도 신호 제어 등은 LTE 망을 함께 사용해 5G 고유의 초저지연·초연결 성능을 온전히 구현하는 데 한계가 있었다.

SA 전환의 가장 큰 무기는 ‘네트워크 슬라이싱’ 기술이다. 하나의 물리적 통신망을 여러 개의 독립된 가상 네트워크로 쪼개어, 서비스와 목적에 맞는 최적의 통신 품질(QoS)을 보장할 수 있다. 이를 통해 단순 속도 경쟁을 넘어 산업 현장과 공공 안전, 대형 이벤트 등에 특화된 맞춤형 통신 서비스가 가능해진다.

◆이통 3사 특화 서비스 대전…정부도 규제·평가체계 손질

전국망 상용화를 기점으로 통신 3사의 맞춤형 서비스 경쟁도 달아오르고 있다. SK텔레콤은 다음 달 1일부터 데이터 무제한 요금제 가입자 선착순 1만명을 대상으로 무료 SA 특화 시범 서비스를 운영하며, 콘서트·축제 등 인파 밀집 지역의 통신 품질 안정화와 산업용 로봇 제어 등 ‘피지컬 AI’ 결합 사업에 주력한다.

LG유플러스는 다음 달 5일 야구장에서 SA 체험단을 운영하는 것을 시작으로, 기존 소방관 우선접속 서비스를 넘어 재난 현장 실시간 영상 전송·원격 제어 등 공공안전 분야와 스마트팩토리·모빌리티 시장으로 영역을 넓힌다. 이미 SA망을 운영 중인 KT 역시 부산 불꽃축제 실증 경험과 앱 슬라이싱 기술을 바탕으로 기업용 보안 서비스 등을 본격 확대할 방침이다.

업계 관계자는 “5G SA 전국망 완성은 2030년 6G 시대로 나아가기 위한 필수 징검다리”라며 “인프라 구축을 넘어 국민과 기업이 실제로 가치를 체감할 수 있는 킬러 서비스를 얼마나 빠르게 안착시키느냐가 향후 통신 시장의 승패를 가를 것”이라고 말했다.

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