렌털·생활서비스업계가 개인정보 보호와 거래 안전성 강화에 나섰다. 고객의 주소와 연락처는 물론 방문 일정, 계약 정보까지 다루는 업종인 만큼 정보 유출을 예방하고 외부 협력업체의 보안 수준을 높이는 데 공을 들이고 있다.

코웨이 제공

27일 업계에 따르면 코웨이는 국내외 정보보호 인증을 확보하고 온라인 서비스부터 방문 관리에 사용하는 업무용 애플리케이션(앱)까지 보안 관리 범위를 넓혀왔다.

코웨이는 2022년 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 획득했다. 2024년 1월에는 개인정보보호 국제표준인 ISO/IEC 27701 인증을 취득하고 개정된 정보보호 국제표준 ISO/IEC 27001 전환 심사도 통과했다.

국제표준 인증 범위에는 코웨이닷컴 등 온라인 서비스 11개와 코디앱, 홈케어닥터앱 등 업무용 앱 5개가 포함됐다.

렌털업은 제품 판매 이후에도 고객과의 접촉이 수년간 이어진다. 정기적인 방문 관리와 소모품 교체, 사후서비스(AS) 과정에서 고객 정보가 지속적으로 활용되는 만큼 현장 인력과 협력업체에 대한 관리도 필요하다.

코웨이는 임직원을 대상으로 악성메일 대응 훈련을 진행하고 있다. 개인정보 처리 업무를 위탁한 업체를 대상으로 현장 방문 점검과 보안 교육도 실시하고 있다.

생활서비스 플랫폼 아정당을 운영하는 아정네트웍스는 중소벤처기업부의 기술보호 선도기업으로 지정됐다. 정부가 기업의 기술보호 역량을 평가하는 제도에서 최상위 단계에 해당한다.

기술보호 수준확인 제도는 전문가가 기업 사업장을 방문해 기술보호 체계를 진단하고 초보·유망·선도 등 3단계로 구분하는 제도다. 선도기업은 역량점수 75점 이상을 받은 기업에 부여된다.

아정네트웍스의 지정 기간은 지난달 29일부터 2028년 10월 28일까지 2년이다.

아정네트웍스는 최근 정보보호 관리체계(ISMS) 인증도 획득했다. 개인정보보호를 포함한 ISMS-P와 정보보호·개인정보보호 국제표준 ISO/IEC 27001·27701, 클라우드 보안 국제표준 ISO/IEC 27017 인증 취득도 검토하고 있다.

김민기 아정당 대표는 “기술과 정보는 사고 발생 이후 되돌리기 어려운 만큼 사전에 보호 체계를 갖추는 것이 중요하다”며 “고객과 제휴사가 안심할 수 있는 정보·기술보호 체계를 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.

생활서비스 중개 플랫폼 숨고는 거래 상대방의 신원 확인 절차를 강화하고 있다.

숨고는 사업자·자격 정보 검증 강화, 사기 예방 기술 고도화, 거래 보증 제도 확대 등을 골자로 한 ‘3대 신뢰 프로젝트’를 발표했다.

사업자등록증에 기재된 대표자와 플랫폼 계정의 본인인증 명의가 다르면 위임장과 관련 증빙 서류를 제출하도록 하는 등 실제 영업 주체를 확인하는 절차를 강화하기로 했다.

렌털과 생활서비스 시장은 가격과 할인 혜택을 중심으로 경쟁해왔다. 사업 영역이 넓어지고 고객 정보에 접근하는 외부 업체가 많아지면서 개인정보 유출과 명의 도용, 거래 사기 등을 예방하는 관리 체계도 업체 간 경쟁 요소가 되고 있다.

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