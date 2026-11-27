장동혁 국민의힘 대표가 무소속 한동훈 의원의 징계 취소와 복당을 요구하는 친한(친한동훈)계 의원들을 향해 법적 절차를 밟으라고 했다. 한 의원이 복당하더라도 추가 징계가 가능하다는 입장도 밝혔다.

장 대표는 27일 유튜브 채널 ‘뉴데일리TV’에 출연해 “징계가 잘못됐다면 징계 무효 소송이라는 재판을 통해서 해결하면 된다”며 “법적으로 해결하라”고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표(왼쪽), 무소속 한동훈 의원. 연합뉴스

이어 “국민의힘 의원들이 무소속 의원을 위해 당내 문제로 끌고 와서 논란을 키우는 것은 전혀 도움이 되지 않는다”며 “앞으로 의원총회가 열린다 해도 의총에 가서 제가 그 발언들을 듣고 있을 이유는 없다”고 했다.

장 대표는 추경호 대구시장의 최근 무죄 판결을 거론하며 한 의원에게 추가 징계 사유가 있다고 주장했다. 특검이 추 시장을 기소하는 과정에서 한 의원과 주변 인사들의 주장, 한 의원이 집필한 책의 내용 등이 근거로 활용됐다는 것이다.

그는 “국민의힘을 벼랑 끝으로 몰았는데 왜 다시 지금 국민의힘에 들어오려 하는지 이해할 수가 없다”며 “추가적인 징계 사유가 있다고 보고, 그런 것들을 묶어서 다시 징계할 수 있다고 생각한다”고 밝혔다.

한 의원이 징계 무효 소송에 나설 경우 직접 변론하겠다는 뜻도 내비쳤다.

장 대표는 법원이 가처분 신청을 인용하더라도 이의 신청과 즉시 항고 등으로 대응하겠다며 “본안 소송에서 어떤 결정이 난다 해도 ‘이제 징계하지 말라’는 판결이 아니기 때문에 다시 징계할 수 있다”고 강조했다.

전직 윤리위원들이 제기한 ‘조작 징계’ 의혹에 대해서도 반박했다. 장 대표는 의혹을 제기한 일부 인사를 제외하면 이에 동의하는 윤리위원이 없다며 징계 과정이 담긴 회의록 등을 법정에서 증거로 제시하면 될 일이라고 일축했다.

그러면서 “한 의원이나 주변 사람들이 주장하는 대로라면 이건 법원에 가면 당장 징계 취소되고 끝날 일 아닌가”라며 “복당으로 가는 가장 쉬운 길인 전용기를 타지 않고 왜 계속 지도부를 흔들고 당 대표를 공격해서 남의 가마를 타고 복당하려 하나”라고 비판했다.

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