대출 확대 등 영향으로 올해 1∼9월 국내은행의 이자이익이 올 상반기에 이어 같은 기간 기준 역대 최대치를 기록했다. 반면 비이자이익은 금리 상승 여파로 13% 가까이 줄었다.

금융감독원이 27일 발표한 ‘2026년 1~3분기 국내은행 영업실적(잠정)’에 따르면 올해 1~3분기 중 국내은행 당기순이익은 21조5000억원으로 전년 동기(21.0조원)보다 2.1% 증가했다. 시중은행이 7000억원, 인터넷은행이 1000억원 늘었고, 지방은행은 1000억원 감소했다. 국책은행 등 특수은행의 순이익은 3000억원 줄었다.

대출 확대 등 영향으로 올해 1∼9월 국내은행의 이자이익이 올 상반기에 이어 같은 기간 기준 역대 최대치를 기록했다. 반면 비이자이익은 금리 상승 여파로 13% 가까이 줄었다. 사진=뉴시스

항목별로 보면 이자이익의 증가가 컸다. 국내은행의 올해 1~3분기 이자이익은 48조4000억원으로 지난해 같은 기간보다 3조7000억원 증가했다. 1~3분기 기준으로 역대 최대 규모다. 국내은행은 올해 상반기에도 이자이익을 32조원 벌어들여 반기 기준으로 역대 최대를 기록했다.

금감원은 “대출채권 등 이자수익자산이 증가하고, 시장금리가 상승하면서 순이자마진도 오른 데 따른 결과”라고 설명했다. 은행이 이자수익을 낼 수 있는 대출량을 늘리고, 대출에 붙는 이자율도 시장금리와 함께 오르면서 전체 이자이익도 늘어난 것이다.

반면, 비이자이익은 5조9000억원으로 전년 동기 대비 12.9% 감소했다. 수수료이익(13.7%)과 신탁 관련 이익(38.6%), 외환·파생 관련 이익(133.6%)이 일제히 증가했지만 시장금리 상승에 따른 유가증권 평가손실이 비이자이익 감소로 이어졌다. 지난해 1~3분기 4조원의 이익을 냈던 유가증권 관련 손익은 올해 2조5000억원의 손실로 돌아섰다.

판매비와 관리비는 21조7000억원으로 4.8% 증가했다. 인건비(12조7000억원)와 물건비(8조9000억원)는 각각 3000억원, 7000억원 늘었다. 대손비용은 4조9000억원으로 1000억원(+3.1%) 증가했다.

금감원은 최근 연체율 상승세가 이어지는 가운데 통화정책 긴축 기조 및 중동 상황 장기화, 미 관세정책, 인공지능(AI)·반도체 사이클 변동성 확대 등 건전성 부담 요인도 있다고 지적했다.

이에 금감원은 건전성 악화 징후가 나타나는 취약 부문을 중심으로 모니터링을 강화하고 은행권의 충당금·자본 적립을 지속해서 유도할 계획이다. 아울러 금리 상승기 서민·취약계층의 금융 애로 완화와 생산적·포용금융 확대 등 은행권의 사회적 책임 이행도 독려할 방침이다.

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