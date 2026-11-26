#. A씨는 수도권 일대 아파트와 오피스텔 등 총 55채를 사들였다. 대부분 매매가격 대비 전세보증금 비율이 90% 이상이었고, 일부는 전세보증금이 매매가격보다 높았다. 자기 돈을 거의 들이지 않고 수십 채의 주택을 사들인 셈이다. 심지어 9채에서는 임차권등기명령이 확인되는 등 세입자가 보증금을 돌려받지 못한 정황이 드러났다. A씨는 자금조달계획서 소명자료도 제출하지 않아 보증금 반환 능력이 의심되는 상황이다.

이처럼 무자본 갭투기(전세를 끼고 집을 사 시세차익을 노리는 행위) 형태의 전세사기 의심거래가 정부 조사에서 무더기로 적발됐다.

국토교통부는 26일 ‘2026년 전세사기 기획조사 실시 결과’를 발표하고 전세사기 의심거래 88건을 적발해 관련자 22명을 경찰에 수사의뢰했다고 밝혔다.

국토부는 지난해 1∼12월 신고된 임대차 거래를 대상으로 인공지능(AI) 이상거래 탐지 시스템 등을 활용해 조사대상 2083건을 선별하고 해당 임대인의 최근 3년간 매매거래를 전수 조사했다.

A씨와 비슷한 방식으로 수도권 일대 주택 27채를 사들인 B씨도 적발됐다. B씨가 매입한 주택 중 18채에서 압류와 가압류, 강제경매, 임차권등기명령 등이 확인됐다. 주택 3채 중 2채꼴로 채무 문제나 보증금 미반환 정황이 드러난 것이다.

이른바 ‘바지 임대인’을 내세운 조직적 전세사기 의심 사례도 적발됐다. 한 건축주는 신축 오피스텔 49채를 위장임대인에게 분양했고, 위장임대인은 세입자의 전세보증금으로 분양대금 대부분을 충당했다. 국토부는 과도한 중개수수료와 리베이트 지급 내역 등을 토대로 건축주와 중개업자, 위장임대인 등이 조직적으로 공모했을 가능성이 있다고 보고 있다.

이번 조사에서 적발된 위법 의심거래는 총 1457건이다. 가격·계약일 거짓신고 등이 959건으로 가장 많았고, 편법증여 등 278건, 대출자금 용도 외 유용 등 89건, 전세사기 의심 88건, 공인중개사법 위반 39건 등이 뒤를 이었다. 국토부는 전세사기 의심자 22명을 포함해 총 64명을 수사의뢰했다.

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