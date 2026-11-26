임웅순 외교부 장관 후보자는 26일 "어떤 특정 현안에 휘둘릴 정도로 한미동맹이 취약하지 않다"고 말했다.
임 후보자는 이날 서울 세종로에 마련된 인사청문회 준비 집무실로 처음 출근하면서 취재진과 만나 안보 협의 지연 및 정보공유 제한 등 한미관계 현안에 대한 질문에 이렇게 답했다.
그는 "한미 양국이 공통의 가치가 있고 공동의 이익을 공유하기 때문에 어떠한 어려움도 잘 극복하리라 생각한다"고 말했다.
임 후보자는 외교부와 통일부 장관을 동시에 교체하는 이번 인사가 미국·중국 간 한국의 위치를 명확히 하겠다는 취지 아니냐는 질문에 "그렇게 생각하지 않는다"고 말했다.
그러면서 "우리에게는 한미동맹도 중요하고 한중 관계도 중요하다"며 대한민국에 중요하지 않은 나라는 없다고 생각한다"고 강조했다.
외교부와 통일부 간 이견을 빚었던 대북 정책 조율 방안과 관련해서는 "기본적으로 외교 관련 부서가 지향하는 방향은 같다고 생각한다"며 "이견은 자연스럽지만, 외교·안보 부서가 한목소리로, 원팀으로 일하는 데는 문제가 없다"고 말했다.
임 후보자는 이재명 대통령이 어떤 당부를 했는지에 대해 "제가 느끼기에는 지정학적인 큰 이슈도 중요하고, 앞으로 대한민국의 미래를 정할 국제환경 변화에도 능동적으로 대응해야 한다고 생각한다"는 답을 내놨다.
이어 "대통령이 강조하듯 기업의 애로사항, 동포들의 민원이나 아주 조그마한 문제까지도 외교부가 적극적으로 대처할 수 있도록 노력하는 게 대통령의 뜻이라고 생각한다"고 덧붙였다.
향후 조직 운영 구상에 관해서는 "건국 이후 외교부에는 어떤 외교 관행, 업무 문화 이런 것이 있는데 과연 이 시대에 최적의 시스템인지 점검해서 과감하게 바꿀 부분은 개선해 나가고 싶다"고 밝혔다.
임 후보자는 "국제정세가 급변하고 우리 외교가 직면하고 있는 도전과 과제들이 산적한 이 엄중한 시기에 외교부 장관 후보자로 지명돼 막중한 책임감과 사명감을 느낀다"고 말했다.
아울러 "한반도 평화 정착과 국제정세의 불확실성에 선제적이고 능동적으로 대응할 수 있도록 우리의 자강 역량을 더욱 키우고 동맹을 더욱 굳건히 하며 국제사회와 연대도 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.
외교관 출신인 임 후보자는 국가안보실 2차장으로 근무하다가 지난 23일 조현 장관의 뒤를 이을 이재명 정부 두 번째 외교부 장관 후보자로 지명됐다.
<연합>
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