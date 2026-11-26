임웅순 외교부 장관 후보자는 26일 "어떤 특정 현안에 휘둘릴 정도로 한미동맹이 취약하지 않다"고 말했다.



임 후보자는 이날 서울 세종로에 마련된 인사청문회 준비 집무실로 처음 출근하면서 취재진과 만나 안보 협의 지연 및 정보공유 제한 등 한미관계 현안에 대한 질문에 이렇게 답했다.

신임 외교부장관 후보자로 지명된 임웅순 국가안보실 제2차장이 26일 서울 종로구에 마련된 인사청문회 사무실로 향하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

그는 "한미 양국이 공통의 가치가 있고 공동의 이익을 공유하기 때문에 어떠한 어려움도 잘 극복하리라 생각한다"고 말했다.



임 후보자는 외교부와 통일부 장관을 동시에 교체하는 이번 인사가 미국·중국 간 한국의 위치를 명확히 하겠다는 취지 아니냐는 질문에 "그렇게 생각하지 않는다"고 말했다.



그러면서 "우리에게는 한미동맹도 중요하고 한중 관계도 중요하다"며 대한민국에 중요하지 않은 나라는 없다고 생각한다"고 강조했다.



외교부와 통일부 간 이견을 빚었던 대북 정책 조율 방안과 관련해서는 "기본적으로 외교 관련 부서가 지향하는 방향은 같다고 생각한다"며 "이견은 자연스럽지만, 외교·안보 부서가 한목소리로, 원팀으로 일하는 데는 문제가 없다"고 말했다.



임 후보자는 이재명 대통령이 어떤 당부를 했는지에 대해 "제가 느끼기에는 지정학적인 큰 이슈도 중요하고, 앞으로 대한민국의 미래를 정할 국제환경 변화에도 능동적으로 대응해야 한다고 생각한다"는 답을 내놨다.



이어 "대통령이 강조하듯 기업의 애로사항, 동포들의 민원이나 아주 조그마한 문제까지도 외교부가 적극적으로 대처할 수 있도록 노력하는 게 대통령의 뜻이라고 생각한다"고 덧붙였다.



향후 조직 운영 구상에 관해서는 "건국 이후 외교부에는 어떤 외교 관행, 업무 문화 이런 것이 있는데 과연 이 시대에 최적의 시스템인지 점검해서 과감하게 바꿀 부분은 개선해 나가고 싶다"고 밝혔다.



임 후보자는 "국제정세가 급변하고 우리 외교가 직면하고 있는 도전과 과제들이 산적한 이 엄중한 시기에 외교부 장관 후보자로 지명돼 막중한 책임감과 사명감을 느낀다"고 말했다.



아울러 "한반도 평화 정착과 국제정세의 불확실성에 선제적이고 능동적으로 대응할 수 있도록 우리의 자강 역량을 더욱 키우고 동맹을 더욱 굳건히 하며 국제사회와 연대도 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.



외교관 출신인 임 후보자는 국가안보실 2차장으로 근무하다가 지난 23일 조현 장관의 뒤를 이을 이재명 정부 두 번째 외교부 장관 후보자로 지명됐다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지