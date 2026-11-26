조희대 대법원장이 24일 오전 서울 서초구 대법원으로 등청하고 있다. 뉴시스

국민 10명 중 4명은 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진에 대해 반대한다는 여론조사 결과가 26일 나왔다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 23~25일 전국 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 실시해 26일 공개한 전국지표조사(NBS)에서 조 대법원장 탄핵 추진에 ‘반대한다’는 응답은 44%, ‘찬성한다’는 응답은 34%로 집계됐다. 모름·무응답은 22%였다.

한 달 전인 10월 5주 차 조사와 비교하면 찬성 응답은 34%로 동일한 수준을 유지했다. 반대 응답은 45%에서 1%p 하락했다.

민주당이 지난 20일 조 대법원장 탄핵소추 추진을 당론으로 채택한 이후에도 찬반 여론에 유의미한 변화는 없었던 것으로 분석된다.

지지 정당별로는 민주당 지지층의 61%가 탄핵에 찬성했고 국민의힘 지지층의 80%는 반대했다. 지지 정당이 없거나 모름·무응답 등 태도 유보층에서는 찬성 19%, 반대 45%로 집계됐다.

이념 성향별로는 진보층의 64%가 찬성했고 보수층의 78%가 반대했다. 중도층에서는 찬성 32%, 반대 41%로 반대 응답이 9%p 높았다.

연령별로는 40대와 50대에서 찬성 응답이 각각 44%, 45%로 반대보다 높았다. 60대와 70세 이상에서는 반대 응답이 각각 54%, 55%로 과반을 차지했다. 18~29세에서는 모름·무응답 비율이 48%에 달했다.

한편 만 14세 미만 청소년의 사회관계망서비스(SNS) 가입을 제한하는 방안에 대해서는 찬성 응답이 57%로 반대 응답(35%)보다 22%p 높게 나타났다.

연령별로는 30대부터 60대까지 찬성 응답이 과반을 차지했다. 반면 18~29세와 70세 이상에서는 찬반 의견이 팽팽했다.

특히 만 14세 미만 자녀가 있는 응답자의 찬성 비율은 73%로 만 14세 미만 자녀가 없는 응답자(54%)보다 19%p 높았다.

민주당 지지층과 진보층·중도층에서는 찬성 응답이 과반이었으나 국민의힘 지지층과 보수층에서는 찬반 응답이 비슷하게 나타났다.

이번 조사는 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접 방식으로 진행했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p, 응답률은 20.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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