한국재정학회 등 경제·재정 관련 10개 학회 전·현직 회장과 회원 등 50명이 미래대응기금 설립 구상을 전면적으로 재검토하라며 26일 성명을 발표했다.

성명서에 따르면 이들은 내년에 미래대응기금에 104조4000억원 규모의 여유자금을 적립하는 계획이 국가 채무를 106조원 늘리기 때문에 가능한 것이라며 “한마디로, 100조원 빚내서 100조원 재정 저수지를 만들겠다는 것”이라고 우려를 표명했다.

성명 참가자들은 “빚은 어려울 때 내는 것이고, 어려울 때 빚을 낼 수 있는 힘은 평시에 갚아 둔 빚에서 나온다”며 “내년처럼 세수가 크게 느는 해에 나랏빚을 늘려서는 안 된다”고 주장했다.

이들은 “여유자금을 쌓으려면 불요불급한 예산지출을 줄여 관리재정수지 흑자를 시현한 돈으로 해야 한다”며 “흑자분의 적립과 기존 채무상환 간의 우선순위를 따져보아야 할 것”이라고 권고했다.

또 미래대응기금 설치가 국가재정법이 정한 기금 신설의 기본적 요건조차 갖추지 못했다고 규정하고서 “주요 지출항목의 30% 범위 내에서 국회 통제를 벗어나 재정을 운용하겠다는 발상을 받아들이기 어렵다”고 지적했다.

성명 참가자들은 미래대응기금이 국회의 사전 심의를 줄이는 특례를 확대하면서 이를 뒷받침할 재정규율은 충분히 갖추지 않았고 지방교부세와 지방교육재정교부금 운용에도 막대한 영향을 미칠 것이라며 “정부와 국회가 재검토에 나선다면 우리도 대안을 찾는 논의에 기꺼이 참여하겠다”고 제안했다.

성명에는 김우철 한국재정학회장과 박명호 한국재정정책학회장 및 이들 단체 전직 회장 15명, 한국경제학회, 한국국제경제학회, 한국노동경제학회, 한국연금학회, 한국질서경제학회, 한국경제연구학회, 한국보건행정학회, 한국제도·경제학회 현직 혹은 전직 회장 등이 이름을 올렸다.

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