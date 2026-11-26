정부가 교원을 향한 '무고성 아동학대 신고'에 대해 제도 개선 방안을 마련한다.



한성숙 국무총리는 26일 정부서울청사에서 열린 18회 국가정책조정회의 모두발언에서 "아동학대로부터 학생을 보호하는 것은 무엇보다 중요하다"면서도 "무고성 아동학대 신고와 악성 민원으로 정당한 교육활동마저 위축되지 않도록 교사가 안심하고 소신껏 학생 지도에 전념할 수 있는 교육환경도 보장돼야 한다"고 밝혔다.

한성숙 국무총리가 26일 세종시 정부세종청사에서 열린 국가정책조정회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이어 "이를 위해 정당한 지도와 아동학대를 구분할 수 있도록 '정서적 학대'의 개념을 보다 구체화하고, 정당한 교육활동에 대한 불필요한 수사를 최소화하는 등 교원의 부담이 완화되도록 하겠다"고 약속했다.



또 "교사 개인에게 집중되는 악성 민원에 대해서는 학교와 교육청 등 교육기관이 책임 있게 대응하도록 해 교원에 대한 지원과 보호를 강화하겠다"며 "무엇보다 학교와 학부모 간 신뢰와 존중이 중요한 때"라고 당부했다.



이날 회의에선 올해 겨울철 방재 기상 대책도 논의됐다.



한 총리는 "올겨울은 엘니뇨의 영향으로 기상변동이 커질 가능성이 높다. 특히 지역적 대설과 갑작스러운 한파 등 위험 기상에 대한 철저한 대비가 필요하다"며 "정부는 대설에 대한 감시와 예측을 고도화하고 대설 재난문자를 전국으로 확대하겠다"고 설명했다.



이어 "시설물 붕괴에 큰 영향을 미칠 수 있는 습기를 머금은 '무거운 눈'에 대한 정보도 제공하고, 일주일 뒤 날씨도 지역별 5km 단위까지 나눠 3시간에서 6시간 간격으로 상세하게 예보하겠다"고 덧붙였다.

한성숙 국무총리가 26일 정부세종청사에서 열린 세종-서울 간 영상 국가정책조정회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

회의에선 '본인 정보의 안전한 전송 추진계획'도 논의됐다.



그는 "은행 등 여러 기관에서 개인에게 서류를 직접 제출받는 대신 공공기관이 보유한 정보를 자동으로 수집해 왔다"며 "그렇지만 개인정보의 과도한 수집 우려가 있는 부분은 보다 안전한 방식으로 개선을 추진해야 한다"고 지적했다.



이어 "이 과정에서 편리한 서비스가 중단되는 우려도 있었다"며 "정부는 국민 불편을 최소화하면서 정보가 안전하게 전송될 수 있도록 체계를 정비하겠다"고 설명했다.



우선 "정보의 전송방식 등에 대해 기관 간 사전 협의를 신속히 마무리하고, 기관별 여건에 맞는 안전관리 기준을 마련해 내년 2월 민간 부문 시행에도 차질 없이 대비하겠다"고 덧붙였다.

<연합>

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