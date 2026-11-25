갑자기 기온이 뚝 떨어졌다. 가을이 가고 있다는 증거다. 그래도 아직은 여기저기 가을이 남아 있어 색색으로 물든 단풍잎들은 아름답고, 떨어져 쌓인 낙엽들의 때깔은 한없이 처연하면서도 다정하다. 마치 구르몽의 시구를 빌려 “시몬, 나뭇잎 져버린 숲으로 가자./ 낙엽은 이끼와 돌과 오솔길을 덮고 있다.// 시몬, 너는 좋으냐, 낙엽 밟는 소리가.”라고 유혹하는