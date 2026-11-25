더불어민주당은 25일 세계 여성 폭력 추방의 날을 맞아 "여성 폭력 근절을 위해 모든 노력을 기울이겠다"며 이른바 '친밀관계 종합법' 입법을 포함, 교제·가정폭력 등 관계성 범죄 대책 마련을 재차 약속했다.



김민석 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "여성 폭력은 개인의 인권침해를 넘어 사회 전체의 안전을 위협하는 심각한 문제"라며 "국민적 경각심을 높이고 더욱 적극적으로 대응해야 한다"고 밝혔다.

김 대표는 "당 '관계성 범죄 대책 특별위원회'를 중심으로 법·제도 개선을 포함, 종합대책 마련에 속도를 내겠다"며 "정부가 추진 중인 '국민 안전 플러스 프로젝트'에 협력해 범죄 예방과 피해자 보호에 필요한 제도적, 재정적 지원을 다 하겠다"고 했다.



한병도 원내대표는 "가정폭력과 교제 폭력을 다루는 '친밀관계 종합법'을 마련해 가해자 처벌과 피해자 보호를 강화하겠다"며 "위험이 계속되는 한 보호도 계속돼야 한다. 스토킹처벌법과 가정폭력처벌법의 시급한 조항부터 개정하겠다"고 말했다.



특히 한 원내대표는 "지난달 여야 의원 93명은 여러 상임위에 걸친 법안을 함께 심사하기 위해 '친밀관계폭력대책특별위' 구성 결의안을 공동 발의했다"며 "조속히 본회의에서 의결하도록 힘쓰겠다"고 강조했다.



이어 "지난 17일 국회 성평등가족위가 증액 의결한 관계성 범죄 피해자 지원 예산 402억원과 성폭력 피해자 맞춤형 지원 예산 50억여원도 최종 예산안에 반영되도록 꼼꼼히 챙기겠다"고 덧붙였다.



신현영 대변인도 서면 브리핑에서 "여성의 안전은 선언이 아니라 법과 예산, 현장의 대응으로 지켜야 한다"며 "경고 신호를 놓치지 않는 대응체계, 피해자가 안심하고 도움을 요청할 수 있는 보호체계를 마련하겠다"고 다짐했다.



당 관계성 범죄 대책 특별위는 이날 국회에서 '관계성범죄 근절을 위한 토론회'를 열어 친밀관계 종합법 입법 방향 등과 관련, 전문가와 현장 의견을 수렴했다.



남인순 국회 부의장은 축사에서 "가정폭력 범죄에 대한 반의사불벌죄의 적용 배제가 필요하다는 의견이 정부 차원에서도 모아졌다고 한다. 가정폭력 처벌법을 전면 개정할 수 있는 토대가 마련되고 있다"며 "오늘 가정폭력 처벌법 전면 개정안과 스토킹 범죄 처벌법 등을 전면 개정하는 내용을 발의할 예정"이라고 말했다.



허민숙 국회 입법조사처 입법조사연구관은 발제에서 "법의 목적은 가정 유지가 아니라 폭력과 통제 없이 살아갈 개인의 권리를 보장하는 데 둬야 한다"며 "친밀관계 폭력범죄에 형법상 반의사불벌 조항 적용을 전면 배제하는 특례를 반드시 명시해야 한다"고 말했다.



주승은 경찰청 여성안전기획과장(총경)은 "치안 현장의 노력만으로는 극복할 수 없는 입법적·절차적 공백으로 경찰 대응에 한계는 여전하다"며 ▲ 경찰에 피해자 보호조치 청구권 부여 ▲ 가정폭력처벌법·아동학대처벌법상 임시조치 유형에 '전자장치 부착' 신설 ▲ 경찰에 가정폭력 임시조치 '연장 신청권' 부여 등을 제안했다.

<연합>

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