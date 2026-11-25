올해 11월 기업 체감 경기가 한 달 만에 다시 악화했다.



수출기업의 체감 경기가 악화한 반면 내수기업은 반도체 업황 호조와 자동차 생산 정상화 등에 힘입어 4년 6개월 만에 가장 높은 수준을 나타냈다.

다수 기업이 입주한 서울 여의도 일대 모습. 연합뉴스

한국은행이 25일 발표한 11월 기업경기 조사 결과에 따르면, 이달 전산업 기업심리지수(CBSI)는 전월보다 0.7포인트(p) 하락한 103.5로 두 달 연속 100을 넘겼다.



이 지수는 10월 104.2를 기록하며 2022년 8월(105.5) 이후 4년 2개월 만에 최고치를 기록한 바 있다.



CBSI는 기업경기실사지수(BSI) 가운데 주요 지수(제조업 5개·비제조업 4개)를 바탕으로 산출한 심리 지표다. 과거(2003년∼2025년) 평균(100)을 웃돌면 경제 전반에 대한 기업 심리가 낙관적, 반대로 밑돌면 비관적이라는 뜻이다.



산업별로 보면, 제조업 CBSI는 제품 재고 누적, 글로벌 공급과잉, 화학물질·제품의 역래깅(원재료 투입 시차) 등 영향으로 10월보다 0.8p 하락한 104.8이었다.



대기업이 104.5로 0.6p, 중소기업이 104.6으로 1.0p 각각 하락했다. 형태별로는 수출기업이 103.4로 2.7p 하락한 반면 내수기업은 105.3으로 1.5p 상승했다.



내수기업은 2022년 5월(107.0) 이후 4년 6개월 만에 가장 높았다.



비제조업 CBSI(102.5)도 연료비·인건비 상승과 야외 여가활동 축소 등 영향으로 0.7p 내렸다.



12월 CBSI 전망치는 제조업이 0.2p 하락한 102.8, 비제조업이 0.4p 오른 101.4로 각각 집계됐다. 전산업은 102.0으로 전월보다 0.2p 상승해 2022년 9월(103.4) 이후 4년 3개월 만에 가장 높았다.



박용민 한은 경제심리조사팀장은 "내수기업은 반도체 업황 호조, 자동차 생산 정상화 등으로 반도체 부품 등을 중심으로 생산이 증가하고 재고가 축소했다"고 설명했다.



이어 "수출기업은 화학물질·제품이 글로벌 공급 과잉 등으로 재고가 늘어난 가운데 광학소재, LED 등 휴대폰과 가전수요가 줄면서 생산이 위축된 영향을 받았다"고 덧붙였다.



세부 업종별 기업경기실사지수(BSI) 흐름을 보면, 제조업 중 식료품, 화학물질·제품, 1차금속 등을 중심으로 전월대비 하락했다.



비제조업은 예술·스포츠·여가, 사업시설관리·사업지원·임대서비스 등을 중심으로 하락했다.



BSI에 소비자동향지수(CSI)까지 반영한 11월 경제심리지수(ESI)는 99.9로, 10월보다 0.9p 하락했다. 계절적 요인을 제거한 ESI 순환변동치는 100.8로 0.9p 올랐다.



이번 조사는 지난 10∼17일 전국 3천639개 기업을 대상으로 이뤄졌다. 이 중 3천440개 기업(제조업 1천953개, 비제조업 1천487개)이 답변했다.

<연합>

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