이재명 대통령이 강금실 전 법무부 장관을 국가정보원장 후보자로 지명하면서 국정원의 역할과 운영 방향에 상당한 변화가 예상된다. 북한 전문가인 이종석 원장이 경색된 남북관계의 돌파구를 마련할 인사로 발탁됐던 것과 달리 강 후보자는 개혁 성향 법조인으로서의 이력과 이 대통령과의 신뢰 관계가 두드러지는 인물이다. 국정원의 대북정책 주도 역할을 재검토하고 정보·방첩 등 본연의 기능과 조직 관리에 무게를 두려는 인사라는 해석이 나온다.



강 후보자는 ‘우리법연구회’, ‘민주사회를 위한 변호사모임’ 등에서 활동한 진보 성향의 법조인으로 2003년 노무현정부 출범과 함께 헌정사상 첫 여성 법무부 장관에 임명됐다. 이 대통령과는 2021년 민주당 대선 경선 당시 후원회장을 맡으면서 정치적 인연을 맺었다. 지난해 대선에서는 총괄선거대책위원장으로 활동했으며, 이 대통령 취임 이후 프랑스 특사단장을 맡았다.

이재명 대통령이 23일 국가정보원장 후보자에 강금실 전 법무부 장관을 지명했다. 뉴스1

강 후보자가 이 원장과 확연히 비교되는 이력을 가졌다는 점에서 이번 지명의 의미가 분명해진다. 통일부 장관과 국가안전보장회의(NSC) 상임위원장을 지내기도 한 이 원장은 대표적인 북한 전문가다. 지난해 6월 국정원장에 발탁될 당시에도 남북관계 개선의 돌파구를 마련할 인물이라는 기대를 받았다. 국정원이 대북 정보 수집·분석을 넘어 남북관계 복원을 위한 전략적 역할까지 수행할 수 있다는 관측이 나왔다. 그러나 남북 간 대화를 거부하는 북한의 기조가 워낙 확고해 아무런 성과를 거두지 못했다. 최근 중국 선전에서 열린 아시아·태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 기대됐던 북·미 대화도 성사되지 않았다.



이런 상황에서 대북정책 전문가 대신 법조인을 선택한 것은 국정원에 기대하는 역할을 조정하려는 신호로 읽힌다. 특히 강 후보자가 대북정책 분야에서 직접 일해 본 경험이 없다는 점이 주목된다.



이런 점에서 이번 인사는 국정원장이 직접 대북정책의 방향을 설계하기보다 정보기관의 전문성을 활용하고 조직을 관리하는 역할에 무게를 둔 것이란 해석이 가능하다.

미국과의 정보협력 문제를 고려한 것으로도 보인다. 미국은 이 원장 체제의 국정원을 상대로 대북 정보를 제한하고, 한·미·일 사이버 위협 대응 협의체에서 제외시키는 등의 조치를 취해 왔다. 국정원은 정보협력 이상설을 극구 부인해 왔지만, 한·미 정보당국 간 신뢰 문제가 외교안보 현안으로 부상한 것은 사실이다. 이 원장의 교체가 미국과의 정보협력 관계를 재정비하기 위한 분위기 전환의 계기가 될 수 있다는 관측이 나오는 배경이다.



이 대통령과 강 후보자의 신뢰 관계가 두텁다. 강 후보자는 이 대통령의 대선 과정에서 총괄선대위원장으로서 핵심적인 역할을 맡았고, 정부 출범 이후에도 특사단장 등을 지냈다. 정보기관의 수장에 이 대통령의 국정철학을 이해하는 인물을 배치함으로써 정책 조율과 조직 관리의 안정성을 높이려는 의도를 담았다고 볼 수 있다. 법무부 장관을 지낸 경험을 바탕으로 정보기관의 적법한 운영과 내부 통제, 정치적 중립성 확보에 힘을 쏟을 것이라는 기대도 있다.



강 후보자가 정보 분야의 부족한 전문성을 어떻게 극복할 것인가는 과제다. 북한의 핵·미사일 능력 고도화와 북·러 군사협력, 사이버 위협 등 복잡해진 안보 환경에 대응하려면 전문적인 정보 판단 능력이 필수다.



정보 전문가들의 역량을 어떻게 활용하고 해외 정보기관과의 협력 관계를 구축할지가 관건이다.

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