치매 조기 발견을 위해 전국 치매안심센터가 선별검사를 실시하고 있지만, 검사에서 인지기능 저하가 확인된 사람 10명 중 약 3명은 후속 진단검사를 받지 않은 것으로 나타났다.

지역별 진단검사 수검률도 큰 차이를 보이는 등 선별검사 이후 실제 진단과 지원 서비스로 이어지는 연계 체계를 강화해야 한다는 지적이 나온다.

22일 보건복지부에 따르면 전국 치매안심센터는 치매 환자를 조기에 발견하기 위해 1단계 치매 선별검사를 제공하고 있다. 선별검사에서 인지기능 저하가 의심되는 사람에게는 진단검사와 감별검사를 실시해 치매 여부 등을 확인한다.

국회예산정책처가 발표한 '치매 지원 정책·사업 평가'에 따르면 2024년 전국 치매안심센터에서 선별검사를 받은 사람은 528만1563명이었다. 이 가운데 인지기능 저하자로 분류된 사람은 83만1009명으로 전체 수검자의 15.7%를 차지했다.

그러나 이들 중 진단검사를 받은 사람은 58만5023명으로 수검률은 70.4%에 그쳤다. 선별검사에서 인지기능 저하가 확인된 사람 10명 중 약 3명은 후속 진단검사로 이어지지 않은 셈이다.

지역별 격차도 뚜렷했다. 진단검사 수검률이 가장 높은 지역은 서울로 94.5%였지만, 대구는 40.9%에 불과했다. 두 지역 간 격차는 53.6%포인트(p)에 달했다.

국회예산정책처는 선별검사를 통해 확인된 치매 의심군이 진단검사로 이어지는 비율이 충분히 높지 않다고 지적했다. 선별검사 이후 진단으로의 연계가 원활하지 않으면 치매 조기 검진부터 진단, 환자 등록, 서비스 제공으로 이어지는 지원 체계에도 악영향을 미칠 수 있다는 설명이다.

진단 이후 치매안심센터 등록과 서비스 이용 단계에서도 과제가 남아 있다. 치매 환자의 센터 등록률은 56.2%였으며, 등록 환자 중 서비스를 이용한 비율은 80.5%로 집계됐다. 경도인지장애 환자의 등록률은 5.1%에 그쳤다.

경도인지장애는 치매로 진단할 정도는 아니지만 기억력이나 언어능력 등 인지기능이 뚜렷하게 저하된 상태를 말한다. 경도인지장애 환자의 약 10~15%가 치매로 진행되는 것으로 알려져 있어 지속적인 관리와 관찰이 중요하다.

2024년 7월부터 시작된 치매관리주치의 시범사업에서도 치매 환자의 치매안심센터 이용률은 57.1%로 절반을 조금 넘는 수준이었다.

이번 평가 결과는 치매 조기 발견을 위한 선별검사 확대뿐 아니라 검사 이후 진단과 등록, 서비스 이용까지 이어지는 연계 체계를 보완할 필요성을 보여준다.

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