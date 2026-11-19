한국철도공사(코레일)가 청각장애인의 철도 이용 편의를 높이기 위해 보청기나 인공와우를 통해 역 직원의 안내 음성을 또렷하게 들을 수 있는 ‘텔레코일존’을 전국 24개 역으로 확대한다.

18일 코레일이 서울역 매표창구에서 서울특별시농아인협회 관계자를초청해 ‘텔레코일존 시연회’를 진행했다. 코레일 제공

코레일은 이달 말까지 서울·부산·대전 등 전국 주요 철도역 20곳에 텔레코일존을 추가 설치한다고 19일 밝혔다.

텔레코일존(히어링루프)은 인공와우나 보청기 이용자가 주변 소음의 방해를 덜 받고 안내 음성을 선명하게 들을 수 있도록 돕는 청각보조 공간이다. 역 매표창구 인근에 설치되며, 이용자가 보청기나 인공와우의 텔레코일 기능(T모드)을 켜면 역 직원의 음성이 보청기기로 직접 전달된다.

추가 설치 대상은 청각장애인 이용이 많은 서울·용산·대전·동대구·부산·수원·광명·천안아산·영등포 등 20곳이다. 기존에 운영 중인 경주·광주송정 등 4곳을 포함하면 총 24개 역으로 늘어난다.

코레일은 지난 18일 서울역에서 서울특별시농아인협회 관계자 등을 초청해 텔레코일존 시연회도 개최했다. 참석자들은 설비를 직접 체험하고 교통약자의 관점에서 이용 편의성과 개선 사항 등을 점검했다.

이민성 코레일 여객사업본부장은 “앞으로도 첨단 기술을 활용한 맞춤형 지원을 이어가며 청각장애인을 비롯한 교통약자도 편리하게 이용할 수 있는 철도 서비스를 만들겠다”고 말했다.

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