상생협력으로 K반도체 경쟁력 강화나선 SK하이닉스…용인 트리니티 팹 현장 가보니

수십대의 대형 크레인이 길게 뻗은 팔을 끊임없이 움직이며 자재를 들어 올리고, 수천대의 대형 트럭과 건설 장비들이 24시간 쉴 새 없이 드나드는 용인 반도체 클러스터 부지. 여의도 면적의 1.4배에 달하는 415만㎡(약 126만 평) 규모의 이 거대한 현장 앞쪽에는 가동을 앞두고 있는 제 1기 팹이 한창 지어지고 있다.

분주하게 작업 중인 근로자들을 지나 1기팹 앞에서 공사용 대형 승강기 ‘클라이머(Climber)’를 타고 올라서자 광활한 공간이 펼쳐진다. 바로 SK하이닉스의 첨단 공정 노하우를 집약한 개방형 시험공간, ‘트리니티 팹(Trinity Fab)’ 예정지다.

SK하이닉스가 용인 반도체 클러스터 제1기 팹 내부에 조성중인 트리니티 팹 공간. SK하이닉스 제공

SK하이닉스는 지난 10일 용인시 처인구 원삼면 클러스터 현장에서 프레스투어를 열고 상생협력 시설 트리니티 팹이 들어설 공간을 공개했다. 트리니티 팹은 1기 팹 3층에 1000평(약 3305㎡) 규모로 조성되는 12인치 웨이퍼 전용 클린룸이다. 노광·식각·증착·세정 등 공정 장비와 계측·검사 장비 50여대를 갖추고, 소부장 기업이 개발한 소재와 부품, 장비가 실제 양산 조건에서 제 성능과 수율을 내는지 평가한다. SK하이닉스 관계자는 “양산성 검증을 목적으로 한 개방형 테스트베드는 세계에서 트리니티팹이 유일하다”고 설명했다.

시설의 이름은 정부, 지자체, 기업 세 주체가 힘을 합친다는 뜻의 ‘삼위일체(Trinity)’에서 땄다. 총사업비 8746억원 가운데 정부가 3736억원, 경기도와 용인시가 577억원, SK하이닉스가 4433억원을 부담한다. 운영은 SK하이닉스가 아닌 비영리 재단법인 트리니티팹이 맡는다. 재단 이사회와 운영위원회에는 관계 부처와 지자체, 학계, 협력사 관계자가 참여하며, 두 기구 모두 SK하이닉스 측보다 다른 이해관계자 비중이 높다. 전체 1000평 중 800평은 양산성 평가 공간으로 쓰고, 나머지 200평은 기업이 빌려 쓰는 연구개발(R&D) 공간 15실로 꾸민다.

트리니티팹 내부를 설명하는 양지동 SK하이닉스 용인기획 팀장. SK하이닉스 제공

트리니티팹을 만드는 이유는 국내 소부장 업계의 오랜 ‘실증 장벽’ 때문이다. 반도체 제조사는 양산 라인에서 검증된 실적이 없는 제품을 쓰기 어렵고, 소부장 기업은 채택되지 못하니 실적을 쌓을 기회도 얻지 못하는 악순환이 이어져 왔다. 12인치 양산 검증 라인을 개별 기업이 갖추려면 수백억원에서 수천억원이 드는 데다, 수백개 공정이 맞물리는 반도체 특성상 장비 한두 대로는 양산 조건의 데이터를 얻을 수도 없다.

트리니티 팹은 공정별 장비와 전문 분석 인력을 함께 지원해 기업의 검증 부담을 낮추는 역할을 한다. 기업들은 자체 설비 투자 부담을 줄이면서 공정 성능과 수율과 관련한 정밀한 데이터를 확보할 수 있어, 기술 완성도를 빠르게 끌어올릴 수 있다.

현장에서 만난 협력사 관계자들은 모두 환영의 뜻을 밝혔다. 희귀·특수가스 국산화를 이끄는 티이엠씨(TEMC) 유원양 대표이사는 “해외 의존도가 높은 특수가스 원료 국산화에 성공하고도 팹 환경에서 반응성 및 수율 실증 데이터를 얻기가 몹시 까다로웠다”며, “트리니티 팹은 이런 어려움을 씻어내고 많은 국내 소부장 기업들을 세계 시장으로 도약하게 할 든든한 등대가 되어줄 것”이라고 말했다. 반도체 증착 장비 국산화를 이끌어온 테스(TES) 이재호 부회장은 “그동안 새로운 장비를 개발하고도 양산 팹과 동일한 환경에서 실증 데이터를 확보하는 것이 가장 커다란 벽이었다”며 그간의 애로사항을 언급하고, “트리니티 팹이 가동되면 소부장 기업들이 양산 검증이라는 마지막 문턱을 넘어서 글로벌 수준의 기술 완성도를 달성하는 확실한 발판이 될 것”이라고 기대를 전했다.

용인 반도체 클러스터 제1기 팹 전경. 용인=반진욱 기자

트리니티 팹이 위치한 용인 1기 팹에서 도보로 2분 거리에는 반도체 제조사와 소재, 부품, 장비 기업이 가까운 거리에서 협력할 수 있는 대규모 ‘소부장 협력화단지’가 함께 조성되고 있다. 총 55개 필지(45만1000㎡) 규모로 조성되는 이 단지에는 대한민국 소부장 산업을 대표하는 선도 기업 50여곳이 입주할 예정이다. 최첨단 검증 인프라인 트리니티 팹과 지근거리에 핵심 협력사들이 입주하면 밀도 높은 기술 협력 시너지를 낼 것으로 기대된다.

트리니티 팹은 용인 1기 팹 준공 일정에 맞춰 2027년 5월 오픈하고 단계적으로 설비를 갖춰 운영에 들어갈 예정이다. 세계 최고 수준의 클린룸 골격을 갖춰가고 있는 상생 터전인 트리니티 팹이 가동하면 K-반도체 영토 확장을 이끌 거대한 동반성장의 엔진이 될 것으로 기대된다. 이기정 트리니티 팹 재단 대표는 “트리니티 팹은 단순한 테스트 라인을 넘어 SK하이닉스와 소부장 기업들이 힘을 모아 K-반도체 생태계를 굳건하게 다지는 상생의 상징으로 거듭날 것”이라고 강조했다.

SK하이닉스는 트리니티팹과 별개로 향후 5년간 1조4000억원 규모의 상생 자금을 투입하겠다고 밝혔다. 협력사의 성장 과정을 기술개발, 테스트·검증, 양산, 판매 4단계로 나눠 단계마다 지원책을 붙이는 방식이다. 기술개발 단계에서는 ‘R&D 도전 보상제’를 새로 만들었다. 5년간 1000억원 규모로 운영하며, 과제를 시작할 때 초기 개발비의 최대 50%를 먼저 지급한다. 개발에 실패하거나 구매로 이어지지 않더라도 성과와 기여도를 평가해 등급에 따라 보상한다. 다음 달부터 초기 자금 지원과 연구개발이 시작된다.

양산 단계에서는 SK하이닉스와 은행이 출연하고 한국무역보험공사가 보증하는 ‘수출공급망 강화보증’을 신설해 5년간 2조원 규모의 우대 금융을 지원한다. 1∼3차 협력사가 대상이며 대출 한도는 중견기업 600억원, 중소기업 200억원까지 늘어나고 금리는 1.3∼2.2%포인트 낮아진다. 판매 단계에서는 2·3차 협력사에 대한 대금 지급 조건을 개선한 1·2차 협력사에 무이자로 자금을 빌려주는 ‘납품대금지원펀드’를 500억원에서 1000억원으로 늘렸다. 납품 대금은 월 4회 정산해 마감 후 10일 안에 전액 현금으로 지급한다.

이현철 SK하이닉스 구매전략담당은 “글로벌 반도체 패권 경쟁이 격화될수록 후방 생태계와 대기업이 하나의 생명체처럼 움직이는 ‘원팀’ 체제가 필수적”이라며,“SK하이닉스가 가진 공정 노하우와 자산, 자금과 인재 육성 역량을 소부장 생태계와 나눠 K-반도체의 파이를 함께 키우고 국가 산업 경쟁력을 끌어올리기 위해 지속 노력할 것”이라고 말했다.

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