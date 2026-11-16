“이번 주말이 마지막일지도”…스마트폰으로 담는 일산호수공원 다섯 가지 가을색 [히트다, 희태의 ‘포토스팟’]

사진기자는 매일 새로운 현장을 누빕니다. 점과 선을 찾아 규칙에 맞게 정돈하고, 빛을 찾아 아름답게 빚어내는 것이 사진기자의 일입니다. 사건 현장을 뛰는 날도 있지만, 보기만 해도 눈이 편안해지는 장면을 찾아 걷는 날도 적지 않습니다. 연인, 가족, 친구와 소중한 추억을 남기고 싶은 분들은 가볍게 따라오세요. 전문 카메라는 필요 없습니다. 저도 스마트폰으로 함께 찍어볼게요.

호숫가 산책로 난간에서 바라본 단풍나무와 메타세쿼이아, 은행나무. 다홍이가 난간에 손을 얹고 은행나무 쪽을 바라보고 있다.

알록달록 가을이 자루에 담겨 끝나고 있습니다.

경기 고양시 일산동구 일산호수공원 광장 한편에 낙엽을 담은 마대 자루가 쌓였습니다. 가지에는 주황과 노랑이 아직 매달렸는데, 발밑 보도블록의 갈색 잎은 벌써 자루 속으로 들어갔습니다. 뒷짐 진 손에 강아지 목줄을 쥔 시민 한 명이 그 곁을 지나갔습니다.

경기 고양시 일산동구 일산호수공원 광장에 낙엽을 담은 마대 자루가 쌓여 있다. 그 곁으로 한 시민이 산책하고 있다.

완연한 가을날이었지만 공원은 이미 가을을 치우고 있었습니다. 올가을 이 공원의 색을 온전히 볼 수 있는 날은 이번 주말이 마지막일지 모릅니다.

꽃이 지운 자리, 잎이 칠한 팔레트

1996년 일산 신도시와 함께 103만㎡ 규모로 문을 연 이 공원은 매년 봄 고양국제꽃박람회가 열리는 자리입니다. 봄에 꽃이 쥐었던 붓을 가을에는 잎이 넘겨받았습니다. 까망이는 이번 주 휴가입니다. 검정은 가을 팔레트에 없는 색이라서요. 안내는 새 조교 '다홍이'가 맡습니다.

호숫가 산책로 난간 앞에 서면 검붉은 단풍나무, 메타세쿼이아, 샛노란 은행나무가 한 화면에 들어옵니다. 다홍이처럼 난간에 손을 얹고 은행나무 쪽으로 고개를 돌리면 사람도 팔레트의 한 칸이 됩니다. 이 팔레트를 다섯 칸으로 나눠 보겠습니다.

호숫가 은행나무 줄기에 한 손을 얹고 잎을 올려다보는 포즈. 줄기를 화면 오른쪽 3분의 1 지점에 두었다.

노랑: 등진 해가 은행잎을 켠다

해를 등진 은행잎은 빛을 통과시켜 한 톤 밝아집니다. 줄기를 화면 오른쪽 3분의 1 지점에 세우고 왼쪽에 호수를 남기세요. 역광에서는 노란 잎을 눌러 초점을 잡고 밝기를 조금 낮춰야 노랑이 하얗게 날아가지 않습니다.

메타세쿼이아 가로수길 한가운데로 걸어 들어가는 뒷모습. 소실점을 화면 중앙에 두었다.

주황: 물러서서 2배로 당기기

메타세쿼이아는 침엽수이면서도 가을이면 잎을 떨구는 나무입니다. 가로수길에서 몇 걸음 물러나 2배 줌으로 당기면 나무 간격이 좁아져 길이 더 깊어 보입니다. 소실점을 화면 한가운데에 두고 걸어 들어가는 뒷모습을 담으세요.

같은 단풍나무 아래에서 가로(왼쪽)와 세로(오른쪽)로 찍은 사진. 세로 화면에서는 잎과 둥치가 'ㄱ'자 틀을 만든다.

자주: 폰을 세우면 가지가 액자

단풍나무 가지 아래에서 호수 쪽을 보면 잎이 위를 덮어 틀이 됩니다. 가로로 찍으면 왼쪽 위 하늘이 넓게 비어 틀이 느슨합니다. 같은 나무 아래에서 폰만 세로로 돌리면 잎이 화면 위 절반 넘게 차오르고, 오른쪽 둥치와 함께 'ㄱ'자 틀이 됩니다. 풍경을 넓게 담을 땐 가로, 틀을 살릴 땐 세로입니다.

국화 화단에 렌즈를 바짝 대 꽃을 흐리게 하고 뒤쪽 나무에 초점을 맞춘 구도. 다홍이가 화단 너머에서 손을 흔들고 있다.

분홍: 렌즈를 꽃에 대면 안개가 핀다

스마트폰을 국화 화단 높이로 내려 렌즈를 꽃 앞에 대고, 화면에서 뒤쪽 나무를 눌러 초점을 맞추세요. 2배 줌을 함께 쓰면 효과가 커집니다. 앞의 꽃은 분홍 안개처럼 번지고 뒤의 단풍은 또렷하게 남습니다.

버드나무 아래 평상에 둘러앉은 다홍이와 친구들. 삼각대와 타이머를 쓰면 일행 모두가 한 화면에 들어온다.

연두: 빈자리는 삼각대가 채운다

다른 나무가 물드는 사이에도 호숫가 버드나무는 연둣빛 가지를 늘어뜨리고 있습니다. 그 아래 나무 평상은 여럿이 앉을 때 그림이 됩니다. 문제는 누군가 찍느라 빠져야 한다는 점입니다.

평상 앞 두세 걸음 거리에 삼각대를 세우고 타이머를 10초로 걸거나 블루투스 리모컨을 쓰세요. 카메라는 보지 말고 하던 이야기를 이어 가면 됩니다.

삼각대 하나가 찍어 주던 사람을 함께 찍히는 사람으로 바꿉니다.

일산호수공원 호수에 물가 나무들의 노랑과 초록, 자주가 비치고 있다.

이번 주말에 칠하세요

가을의 호수는 붓을 헹군 물통과 같습니다. 물가 나무들의 색이 수면에 풀려 일렁입니다. 팔레트의 물감은 한번 마르면 다시 개기 어렵습니다. 광장에 쌓이던 자루를 떠올리면 남은 시간은 길지 않습니다. 공원은 입장료가 없고, 지하철 3호선 정발산역에서 걸어서 10분 정도입니다. 이번 주말, 스마트폰을 붓 삼아 마지막 한 칸을 칠해 보세요.

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