박선주, 강레오와 별거 중인데…“사귄 지 2년 된 남사친 있다” 깜짝 고백

채널A 예능 프로그램 ‘탐정들의 영업비밀’ 화면 캡처

가수 박선주가 셰프 강레오와의 독특한 결혼 생활을 공개하는 가운데, 2년째 이어오고 있는 특별한 남사친의 존재까지 언급해 관심을 모은다.

오는 16일 밤 10시 방송되는 채널A 예능 프로그램 ‘탐정들의 영업비밀’에는 박선주가 일일 탐정으로 출연한다.

이날 박선주는 2012년 결혼한 남편 강레오와의 생활에 대해 솔직한 이야기를 나눈다. 두 사람은 딸의 학교 문제 등으로 생활 터전을 달리하면서 각자의 일상을 보내고 있다. 강레오는 곡성에서, 박선주는 딸과 함께 제주도에서 지내는 것으로 알려졌다. 이른바 ‘월간 부부’ 생활이다.

앞서 박선주는 여러 방송을 통해 남편과 따로 지내게 된 배경을 밝힌 바 있다. 결혼 3~4년 차부터 강레오가 요리를 내려놓고 농사를 짓고 싶다는 뜻을 밝히면서 지방 생활을 시작했고, 자연스럽게 함께하는 시간이 줄어들었다는 설명이다.

과거 방송에서는 남편과 떨어져 지내며 육아와 생활을 혼자 감당해야 했던 시간도 털어놨다. 박선주는 남편이 일주일에 두세 번 집에 오던 것이 점차 2주에 한 번꼴로 줄었다며, 아이에게 손이 많이 가는 시기에 혼자 육아를 책임져야 했다고 고백했다.

또한 주변에서 두 사람의 관계를 두고 이혼 여부를 묻는 일이 있다며 억울함을 드러내기도 했다. 그는 과거 방송에서 “자발적 솔로 육아 중”이라며 현재의 생활 방식에 대한 생각을 전했다.

이번 방송에서도 외로운 순간은 없느냐는 질문에 박선주는 뜻밖에도 “자유롭고 좋다”며 쿨한 반응을 보인다. 특히 외로움을 달래준 특별한 남사친의 존재를 깜짝 공개해 스튜디오를 술렁이게 한다.

박선주는 “사귄 지 2년 정도 됐다”고 밝힌 데 이어 서로 애칭까지 부르는 각별한 사이라고 전한다. 예상치 못한 고백에 MC 유인나도 당황한 기색을 감추지 못했다는 후문이다. 박선주가 언급한 남사친의 정체와 두 사람의 관계에 궁금증이 쏠린다.

한편 이날 ‘탐정 24시’에서는 돌아가신 친정어머니의 유골을 찾고 싶다는 70대 의뢰인의 안타까운 사연도 공개된다.

의뢰인은 2024년 12월 가족관계증명서를 발급받았다가 어머니가 이미 6개월 전 세상을 떠났다는 사실을 뒤늦게 알게 됐다. 어머니를 모시고 살던 여동생에게 연락을 시도했지만 연결되지 않았고, 서류를 확인하는 과정에서 여동생 역시 어머니보다 이틀 먼저 사망한 것으로 기록된 사실을 발견했다.

여기에 어머니와 함께 살던 여동생의 아들인 조카마저 연락을 끊고 종적을 감췄다. 의뢰인은 조카에게 연락했다가 “다 죽이겠다”는 협박까지 들었다고 털어놓는다.

결국 어머니의 마지막을 확인하지 못한 의뢰인은 “하루빨리 어머니 유골을 찾아 아버지 곁에 모시고 싶다”며 눈물을 보인다. 이를 들은 데프콘은 사건의 복잡한 정황에 의문을 드러낸다.

박선주의 솔직한 결혼 생활과 남사친 고백, 그리고 한 가족을 둘러싼 미스터리한 사연은 16일 밤 10시 방송되는 채널A ‘탐정들의 영업비밀’에서 확인할 수 있다.

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