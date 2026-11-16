파킨슨병 환우·가족 46명, 2박3일 희망걷기 마무리…“혼자가 아님을 깨달은 시간”

한국파킨슨희망연대가 파킨슨병 환자와 가족들이 함께 걷고 투병 경험을 나누는 ‘제4회 파킨슨 희망걷기’ 행사를 마무리했다.

16일 한국파킨슨희망연대에 따르면 지난 13일부터 15일까지 충북 청주 청남대와 대전 일원에서 열린 이번 행사에는 파킨슨병 환자 30명과 가족 9명, 자원봉사자 7명 등 총 46명이 참여했다. 참가자의 88%가 60대 이상으로, 거동이 불편한 환자들도 휠체어와 보행 보조기 등을 이용해 일정을 함께했다.

지난 14일 대전동구청소년자연수련원에서 열린 ‘제4회 파킨슨 희망걷기’ 행사에서 파킨슨병 환자와 가족들이 대한 파킨슨병 및 이상운동질환 학회(KMDS) 운동 강사의 지도에 따라 수건을 활용한 스트레칭을 하고 있다. 한국파킨슨희망연대 제공

행사 첫날 참가자들은 청남대 무장애길을 걸으며 가을 단풍과 버스킹 공연을 즐겼다. 저녁에는 치유상담대학원대학교 박선영 교수의 춤 테라피 프로그램에 참여했다.

둘째 날부터는 비와 노면 미끄럼에 따른 안전사고를 예방하기 위해 야외 일정을 실내 프로그램으로 전환했다. 참가자들은 대한 파킨슨병 및 이상운동질환 학회(KMDS)가 지원한 맞춤형 운동과 피클볼 체험, 윷놀이 등에 참여하며 교류했다.

특히 ‘마음내어놓기’ 프로그램에서는 환자와 가족들이 투병 과정에서 겪은 어려움과 돌봄의 부담을 털어놓으며 서로를 격려했다. 마지막 날에는 한 환자가 직접 터득한 약 복용 시간과 증상 변화 기록 방법을 공유하는 등 일상생활에 도움이 되는 정보도 나눴다.

이번 행사는 환자와 가족, 자원봉사자들이 직접 기획하고 운영했으며, 대전 동구청과 대전동구아름다운복지관 등이 지원했다. 참가자들은 안전사고 없이 2박3일 일정을 마쳤다.

김금윤 한국파킨슨희망연대 대표는 “비로 인해 야외 일정을 중단한 아쉬움은 있었지만, 서로의 투병 경험과 마음을 나누며 어느 때보다 돈독한 가족애를 확인한 시간이었다”며 “이번 여정에서 얻은 용기와 연대의 힘이 각자의 일상에서 버팀목이 되길 바란다”고 말했다.

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