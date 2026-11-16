이재명 코스닥 언급에도...증권가 “여전히 원론적 접근, 정책 모멘텀 가늠 어려워”

이재명 대통령이 자본시장 정책을 언급하며 코스닥 시장 개혁을 강조했지만 정작 시장 참여자들은 정부의 코스닥 살리기 정책에 의문을 품는 모습이다. 코스닥 시장에 대한 정부의 관점이 여전히 원론적인 수준에 머물러 있다는 것이다. 아울러 코스닥을 끌어올리기 위한 정책 모멘텀 역시 부족하다는 지적이다. 최근 코스닥이 반등에 성공했음에도 이 기류가 계속 이어질지에 대해선 회의적인 모습이다.

이재명 대통령이 지난 13일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 자본시장 정책간담회에서 발언하고 있다. 뉴스1

16일 한국거래소에 따르면 코스닥인 지난 13일 전일 대비 3.13포인트(0.45%) 오른 699.66포인트에 마감했다. 지난 10~11일 이틀 연속 반등에 성공했던 코스닥은 12일 소폭 하락한 뒤 13일 다시 반등세를 이어갔다.

이에 대해 SK증권 리서치센터는 “11월 첫째 주 미국 중간선거에서 인공지능(AI) 데이터센터 규제 강화 우려가 확산되며 코스닥 시장도 부정적인 영향을 받았다”며 “하지만 11월 둘째 주에 접어들며 코스닥은 한 주간 9.5% 상승하며 곧바로 반등했고 이 기간 기관투자자가 8100억원을 순매수하고 매수 사이드카가 이틀 연속 발동했다”고 말했다. 그러면서 “외국인 투자자가 국내 증시에 대해 충분히 매도했고 신용청산도 이뤄진 상황인 만큼 기관의 순매수는 증시를 끌어올리기에 충분했다”고 평가했다.

다만 코스닥의 이 같은 반등세가 계속 이어질지에 대해선 회의론이 나온다. SK증권 리서치센터는 “코스닥에 대한 완전한 수요 회복이라고 판단하기에는 이르다”며 “지난 13일 개최된 자본시장 정책간담회에서 나온 코스닥에 대한 언급도 여전히 원론적인 접근에 머물고 있다”고 지적했다.

앞서 지난 13일 이재명 대통령 주재로 서울 여의도 한국거래소에서 열린 ‘자본시장 정책 간담회’에서 이 대통령은 “코스닥도 많은 분들이 걱정하고 있다. 코스닥 시장 개혁과 안정적 투자기반 확충을 해나가야 한다”며 “부실한 기업이나 저성과 기업은 상장폐지 요건을 제대로 적용해 신속하게 퇴출해야 한다”고 언급했다. 행사에 참석한 정은보 거래소 이사장도 “기업설명회(IR)를 1년에 1차례 이상 하도록 상장 유지요건을 바꾸는 방안을 검토하고 있다”고 말했다.

SK증권 리서치센터는 “대외 변수들로 인해 국내 증시 변동성이 커진 상황에서 추가적인 투자 자금의 유출입만을 논하는 것이 아니라 위기에 강한 자본 시장을 만들기 위한 근본적 시장 체질 개선에 집중하고 있다는 점은 매우 고무적이었다”며 “다만 확실한 정책 모멘텀을 받을 수 있는 시점을 가늠하기는 더욱 어려워졌다”고 평가했다.

그러면서 “코스닥에 대한 언급으로 시장에 대한 정책적 모멘텀이 남아있다고 해석할 수도 있다”며 “무엇보다 투자자를 코스닥 시장으로 유인할 수 있는 기초 지수가 시급히 필요하고 상장기업들의 적극적인 IR활동 역시 인센티브 제공을 통해 끌어 올려야 한다”고 강조했다.

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