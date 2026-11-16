박슬기, 결혼 10년 만에 셋째 임신 발표…“마지막 조각 환영해”

사잔=세계일보 자료사진, 박슬기 SNS

방송인 박슬기가 셋째 임신 소식을 직접 전했다.

박슬기는 15일 자신의 SNS를 통해 셋째 임신 소식을 알리는 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 박슬기와 남편 공문성 씨, 두 딸이 테이블 앞에 모여 손을 차례로 포개고 있는 모습이 담겼다. 이후 가족들이 한 명씩 손을 떼자 가장 아래에 놓여 있던 태아의 초음파 사진이 등장했다. 새로운 가족의 탄생을 알리는 깜짝 임신 공개였다.

박슬기는 영상과 함께 “Welcome to the family, our last piece”(우리 가족의 마지막 조각이 된 것을 환영해)라는 문구를 남겼다. 가족 모두가 새로운 생명을 기다리는 설렘과 기쁨을 전해 훈훈함을 더했다.

소식을 접한 연예계 동료들도 축하 메시지를 보냈다. 심진화는 “다시 또 축하해”라는 댓글을 남겼으며, 슬리피와 김나희, 안영미 등도 축하 인사를 전하며 기쁨을 함께했다. 팬들 역시 따뜻한 축하와 응원의 메시지를 보내고 있다.

박슬기는 2016년 한 살 연상의 비연예인 공문성 씨와 결혼했다. 이후 2020년 첫째 딸 소예 양을 출산했으며, 2024년 3월 둘째 딸 리예 양을 품에 안았다.

두 딸을 키워온 박슬기는 이번 셋째 임신 소식을 통해 세 아이의 엄마가 될 예정이다. 결혼 10년 차에 전해진 반가운 소식에 많은 이들의 축하가 이어지고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지