“젠슨 황 나흘 만에 엔비디아 복귀 시도…‘전시 상황실’ 꾸려 백악관 설득”

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)가 사임 나흘 만에 경영 일선 복귀를 추진하고 있다는 관측이 나왔다. 실리콘밸리 주요 기업인과 엔비디아 주주들이 복귀를 공개적으로 지지하고 있지만, 중국 반도체 밀반출 의혹과 관련한 미국 정부의 강경한 태도가 걸림돌로 작용할 전망이다.

젠슨 황 엔비디아 전 CEO. EPA 연합뉴스

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 15일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 황 전 CEO가 측근들과 CEO 복귀 방안을 논의했다고 보도했다.

한 측근은 황 전 CEO 복귀 로비를 위해 실리콘밸리 임원진으로 구성된 ‘전시 상황실’이 꾸려지고 있으며, 백악관의 지지 확보를 시도할 것이라고 전했다.

젠슨 황의 복귀를 요구하는 공개 캠페인도 확산하고 있다. 온라인 청원 ‘스탠드 위드 젠슨’에는 15만6000여명이 서명했으며, 일론 머스크 스페이스X·테슬라 CEO와 팀 스위니 에픽게임즈 CEO, 개리 탄 와이콤비네이터 CEO, 에이든 고메즈 코히어 공동창업자 등이 공개적으로 지지를 표명했다.

엔비디아 직원들 사이에서도 황 전 CEO의 복귀를 요구하는 목소리가 나오고 있다. 주요 주주인 알티미터 캐피털의 브래드 거스트너 CEO와 아트레이디스 매니지먼트의 개빈 베이커 창업자 역시 이사회에 황 전 CEO의 복귀를 포함한 모든 가능성을 검토해야 한다고 요구한 것으로 알려졌다.

다만 복귀 여부를 결정할 변수는 미국 정부와 정치권의 반응이다. 황 전 CEO를 둘러싼 논란이 개인적인 불륜 스캔들을 넘어 미국의 수출 통제 규정을 우회해 엔비디아 반도체가 중국으로 반출됐다는 의혹으로 번지고 있기 때문이다.

스콧 베선트 미국 재무장관은 이날 폭스뉴스에 출연해 엔비디아의 책임을 거론하며 대대적인 쇄신을 촉구했다. 특히 후임 CEO를 회사 외부에서 찾아야 한다는 입장을 밝혔다. 베선트 장관은 싱가포르 등의 유령회사가 중국에 반도체 칩을 몰래 넘기는 정황을 엔비디아가 알고도 무시했는지 확인할 필요가 있다고 지적했다.

블룸버그는 베선트 장관이 이번 사안을 황 전 CEO의 개인적 추문이 아닌 국가 안보 문제로 전환하려는 것으로 분석했다.

황 전 CEO가 지배주주에 해당하는 지분을 확보하지 못한 만큼 이사회의 동의 없이 복귀를 추진하기 어렵다는 점도 변수다.

엔비디아는 오는 17일 3분기 실적 발표를 앞두고 경영 안정에 집중하고 있다. 현재 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡고 있다.

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