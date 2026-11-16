배추값 하락에 올해 김장비용 ‘뚝’…4인 가족 기준 28만8500원

올해 김장 비용이 2020년대 들어 가장 낮은 수준으로 떨어질 것으로 조사됐다. 배추와 무, 쪽파 등 주요 김장 채소 가격이 지난해보다 하락하면서 김장을 준비하는 가정의 부담도 줄어들 전망이다.

서울 송파구 가락농수산물종합도매시장에 배추와 무가 쌓여있다. 뉴시스

16일 전문가격조사기관 한국물가정보에 따르면 올해 4인 가족 기준 김장 비용은 전통시장 이용 시 28만8500원으로 예상됐다.

지난해보다 14.8% 감소한 수준이다. 대형마트에서 김장 재료를 구매할 경우에는 36만340원이 들어 전년 대비 10.9% 줄어들 것으로 조사됐다.

김장 비용이 낮아진 가장 큰 이유는 주재료인 채소 가격 하락이다. 전통시장 기준 배추 가격은 지난해보다 33.3% 내렸고, 쪽파는 50.0% 하락했다. 총각무와 대파도 각각 20.0% 저렴해졌다.

지난해에는 잦은 비와 병해 발생 등으로 배추 출하가 지연되면서 가격이 높은 수준을 형성했다. 반면 올해는 배추 정식 시기부터 생육 기간까지 기상 여건이 양호해 생산량이 늘면서 가격이 하락했다. 무와 총각무 역시 지난해보다 낮은 가격대를 보였다.

반면 일부 양념류와 수산물 가격은 올랐다. 소금은 전년 대비 16.7%, 새우젓(추젓)은 33.3% 상승했다. 새우젓은 높은 해수온에 따른 수산물 수급 여건 악화와 원재료 공급 불균형, 숙성·저장 관리 비용 증가 등이 가격 상승 요인으로 꼽혔다.

김장철을 앞두고 지역에 따라 사용량이 늘어나는 미나리도 전통시장 기준 1㎏당 1만4000원으로 지난해보다 2000원 올랐다. 굴은 1㎏당 2만원으로 지난해와 비슷한 수준을 유지했다.

정부도 김장철 물가 안정에 나섰다. 앞서 지난 3일 발표한 '2026 김장재료 수급안정대책'을 통해 배추 4만6500t과 무 9000t을 사전 확보하고 수급 상황에 따라 탄력적으로 공급하기로 했다. 고추와 마늘 등 주요 양념류 비축 물량도 공급할 계획이다.

농수산물 할인 지원에는 역대 최대 규모인 640억원을 투입한다. 김장 재료를 최대 50% 할인하고 전통시장 농할상품권 발행 등을 통해 소비자 부담을 낮춘다는 방침이다. 김장 채소 공급이 충분한 점을 고려해 '김장 한 포기 더하고 나누기' 캠페인도 추진한다.

김장 시기는 평년보다 다소 늦어질 가능성이 있다. 일반적으로 일평균 기온이 4도 이하, 일 최저기온이 0도 이하로 유지될 때를 김장 적기로 본다. 기상청의 1개월 전망에서 올해 11월 기온은 평년보다 높을 것으로 예상됐다.

지역별로는 서울·경기·충청 등 중부지방이 11월 하순부터 12월 초, 전라·경상 등 남부지방은 12월 초부터 중순이 적절할 것으로 전망됐다. 남부 해안 지역은 12월 중순부터 내년 1월 초가 김장하기에 적합한 시기로 예상된다.

한편 1~2인 가구 증가와 식생활 변화로 김장 문화도 달라지고 있다. 직접 대량으로 김치를 담그기보다 필요한 만큼 포장김치를 구매하는 소비자가 늘면서 김장철에 재료 수요가 집중되는 현상도 과거보다 약해지는 추세다.

한국물가정보 이동훈 팀장은 “김장 인구가 해마다 줄어들면서 김장철에도 과거만큼 수요가 집중되는 현상이 약해지고 있다”며 “올해는 주요 김장 재료의 공급도 원활해 2020년대 들어 가장 낮은 김장 비용으로 조사되면서 가계 부담도 다소 줄어들 것으로 보인다”고 말했다.

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