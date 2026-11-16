‘전세사기 피해’ 김광규, 드디어 서울에 보금자리…임원희와 이웃사촌 됐다

SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 화면 캡처

배우 김광규(60)가 28년 만에 서울에 내 집을 마련한 근황을 공개했다.

15일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에서는 인천 송도를 떠나 서울 서대문구 연희동으로 이사한 김광규의 일상이 공개됐다.

이날 김광규는 최근 매입한 새 아파트를 방송 최초로 공개했다. 깔끔하고 아늑하게 꾸며진 집은 물론, 창밖으로 보이는 탁 트인 전망까지 시선을 사로잡았다. 28년 만에 서울에 내 집을 마련하게 된 김광규는 오랜 숙원을 이룬 기쁨을 드러냈다.

김광규의 서울 입성은 남다른 의미를 지닌다. 그는 과거 11년간 모은 돈에 빚까지 보태 마련한 1억2000만 원 상당의 전세 보증금을 사기로 잃으며 큰 아픔을 겪었다. 이후 2022년 인천 송도에 첫 자가를 마련했고, 이번에는 대출을 보태 서울에 새로운 보금자리를 마련하며 또 한 번 주거 안정을 이뤘다.

새집에서의 일상도 공개됐다. 김광규는 두피와 피부 관리 기기를 사용하며 꼼꼼하게 자기 관리에 나섰다. 그러나 여유로운 시간도 잠시, 거실과 안방 TV가 리모컨 하나에 동시에 반응하는 예상치 못한 문제가 발생했다. 그는 고객센터와 네 차례나 통화한 끝에 문제를 해결하며 소소한 웃음을 자아냈다.

이날 방송에서는 김광규의 새로운 이웃도 공개돼 관심을 모았다. 같은 아파트 다른 동에 10년째 거주하고 있는 배우 임원희가 그 주인공이었다.

우연히 마주친 두 사람은 반가운 인사를 나눴다. 임원희가 “왜 나를 따라서 이사 왔느냐”고 묻자 김광규는 “너 따라온 건 아니다. 그냥 오다 보니까 이렇게 됐다”고 받아쳐 웃음을 안겼다.

특히 임원희는 김광규의 서울 입성을 두고 결혼이나 연애와 관련된 것 아니냐는 의심을 내비쳤다. 그는 “보통 집을 사면 결혼하거나 여자친구가 있더라. 어차피 다 걸리게 되어 있다”고 말했고, 김광규는 여자친구가 없다며 이를 부인했다.

이후 임원희는 동네에 대해 알려주겠다며 김광규와 함께 마트로 향했다. 두 사람은 필요한 물건을 고르고 1+1 행사 상품을 나눠 구매하는 등 알뜰한 장보기에 나섰다. 김광규의 새집을 방문한 임원희는 집 안을 둘러보며 “우리 집과 분위기가 다르다. 아늑하다”고 감탄하기도 했다.

이를 지켜보던 MC 신동엽은 두 사람의 자연스러운 호흡에 “저러다 같이 살겠다”고 농담을 던져 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

전세사기라는 아픔을 딛고 28년 만에 서울에 새 보금자리를 마련한 김광규. 여기에 임원희라는 든든한 이웃까지 생기면서 그의 새로운 서울 생활에도 기대가 모인다.

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