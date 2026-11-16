왜 최원호 감독은 김건우를 5회에도 올렸을까...잠깐의 주저함이 일본전 13연패를 불러왔다 [남정훈의 비욘드 더 그라운드]

[남정훈 기자] 결과론이긴 하지만, 왜 김건우를 5회에도 마운드에 올렸을까. 아니 5회 무사 1,2루에 몰렸을 때라도 바꿨다면...최원호 감독의 이해할 수 없는 투수 운영에 한국 야구는 일본에 또 한 번 패했다. 2015년 프리미어12 준결승 이후 13연패. A대표팀도 23세 이하 위주의 유망주 대표팀도 이젠 일본을 더 이상 넘을 수 없는 걸까.

사진=AP연합뉴스

최원호 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 15일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 결승에서 1-5로 패했다. 이로써 한국은 2015 프리미어12 준결승에서의 4-3 역전승 이후 11년간 이어져온 일본전 연패 사슬을 끊어내지 못하며 13연패의 늪에 빠졌다.

APBC는 아시아 야구 유망주들의 상호 교류와 국제 대회 경험 부여 목적으로 2017년 처음 열린 대회다. 2023년에 열렸고, 이번이 세 번째 대회다. 2017년과 2023년, 2026년 모두 일본이 우승을 차지했고, 한국은 3회 연속 준우승에 머물렀다.

풀리그에서 호주와 일본에 역전패를 당한 ‘최원호호’는 전날 대만을 6-4로 잡으면서 극적으로 결승행 티켓을 거머쥐었다. 한국과 호주, 대만이 모두 1승2패에 그쳤으나 득실점 차에서 앞선 한국이 풀리그 3전 전승을 거둔 일본과 자웅을 겨룰 수 있는 기회를 얻은 것이다.

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최원호 감독은 일본전 선발로 지난 12일 대회 첫 경기였던 호주전에서 2.2이닝 1피안타 5탈삼진 무실점으로 호투한 김건우를 냈다. 호주전에서 50구를 던진 뒤 이틀만 쉬고 올라와야 하는 강행군이었지만, 현재 대표팀에서 가장 구위가 좋다는 판단에서 나온 선택이었을 것이다.

지칠 법도 했지만, 김건우의 공은 괜찮았다. 1회 2사 후 니시카와 미쇼에게 선제 솔로포, 3회 1사 3루에서 무네야마 루이에게 적시 2루타를 내줘 두 점을 내주긴 했지만 4회까지는 2실점으로 일본 타선을 틀어막았다.

운명의 5회가 한국의 일본전 연패 탈출의 꿈을 요원하게 만들었다. 김건우는 4회까지 79구를 던졌다. 이미 이틀 전에 50구를 던졌으니 5회부터는 투수를 바꿔갈 수도 있었다. 내일이 없는 결승전인 만큼 동원할 수 있는 모든 투수들을 동원해 추가 실점을 막아야만 무실점으로 쾌투하던 다카하시 히로토를 두들기던, 다카하시가 내련간 뒤 불펜을 공략하든 역전승을 꿈꿀 수 있었다.

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그러나 최원호 감독의 선택은 김건우의 속투였다. 이 선택까지는 이해할 수 있다. 그러나 김건우는 선두타자 코지마 타이가에게 우전안타를 허용했고, 쇼지 유다이의 희생번트 때 본인의 송구 실책으로 무사 1,2루 위기를 허용했다. 여기에서는 바꾸는 게 맞아보였다. 게다가 타석의 마사키 토모야는 우타자였으니 좌완 김건우를 바꿀 명분도 충분했다. 이 경기가 단순한 페넌트레이스의 한 경기였다면 선발을 더 쓰는 게 맞을 수 있지만, 이날은 한 경기로 우승과 준우승이 갈리는 단기전이었다.

결국 마운드에 그대로 선 김건우는 마사키에게 좌중월 쓰리런포를 맞고 말았다. 0-2가 순식간에 0-5가 되면서 사실상 이날 승부는 끝난 것이나 마찬가지였다.

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물론 이날 한국 타선은 다카하시에게 철저히 눌렸다. 빠른 팔 스윙과 간결한 투구폼에서 나오는 시속 150km를 넘나드는 포심과 140km대의 체인지업, 컷패스트볼, 스플리터에 고전하며 6회까지 단 2안타에 그쳤다. 7회 1사 후 안현민이 좌익선상 2루타를 때려내며 이날 처음으로 득점권 기회를 잡았고, 이어진 2사 3루에서 대타 안재석이 좌전 적시타를 때려내며 단 한 점을 따내는 데 그쳤다. 김건우를 바꿔 무실점으로 막아냈다 한들 패할 수 있었다.

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그러나 모든 수를 써보고 패하는 것과 주저하다 이미 물이 엎질러진 뒤에야 투수를 바꾸고 패한 것은 다르다. 5회 위기를 무실점 혹은 최소 실점으로 틀어막았다면 경기 분위기 자체가 달라졌을 수 있다. 한국 타선이 다카하시를 더 일찍 공략하는 데 성공할 수 있었지만, 5점의 리드를 안고 한결 가벼워진 어깨로 마운드에 오른 다카하시는 7이닝까지 던지고 마운드를 내려갔다. 더군다나 김건우가 내려간 뒤 마운드에 오른 성영탁과 조동욱, 최준용, 박정민은 4이닝 무실점을 합작했다. 그럼 뭐하나. 이미 경기는 기울어졌는데. 사령탑의 주저함이 일본전 연패를 끊을 수도 있던 기회를 날려버린 셈이었다.

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