한국마사회, 과천 취약계층에 김장김치 1000가구분 나눔

한국마사회(KRA·회장 우희종)가 겨울철을 앞두고 지역사회 취약계층을 위한 김장 나눔에 힘을 보탰다.

한국마사회는 지역사회 공헌 활동의 하나로 ‘2026년 과천 김장축제’에 후원금 1000만원을 전달했다고 16일 밝혔다.

한국마사회(KRA·회장 우희종)가 지역사회 공헌 활동의 하나로 ‘2026년 과천 김장축제’에 후원금 1000만원을 전달했다. (맨 왼쪽부터) 김대헌 한국마사회 홍보실장, 신계용 과천시장, 최달용 과천종합사회복지관장. 한국마사회 제공

과천시 복지정책과가 주최하고 과천종합사회복지관이 주관한 이번 축제는 ‘김장애(愛), 정(情)을 나누다’를 주제로 지난 13일부터 14일까지 이틀간 과천 시민회관 시계탑 광장에서 열렸다.

행사에는 지방자치단체와 공공기관, 관내 기업, 시민들이 참여했다. 한국마사회는 후원금 1000만원을 지원해 지역 내 저소득층과 독거어르신, 한부모 가정 등 취약계층에 김장김치를 전달하는 데 힘을 보탰다. 김치는 봉사 참여 주민 등을 포함해 약 1000가구에 전달됐다.

한국마사회 관계자는 “추운 겨울을 앞둔 지역 이웃들에게 정성껏 담근 김장김치가 작은 위로와 힘이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 상생하며 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 온기를 전하는 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.

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