주말 도로가 자기들 안방인가…민원 7배 폭증한 ‘K-마라톤’의 민낯 [권준영의 머니볼]

[권준영의 머니볼]은 스포츠를 경기장 안의 스코어만으로 읽지 않는다. 선수와 팬, 기업과 자본, 기술과 시장이 얽혀 움직이는 스포츠 산업의 흐름을 데이터와 수치로 들여다본다. IT·인공지능(AI) 융합부터 스포츠 금융, 생활체육, 시니어 스포츠까지 전통적인 스포츠의 경계를 넘어 커지는 새로운 시장을 좇는다. 숫자에 담긴 돈의 흐름을 따라 스포츠 산업의 판이 어떻게 움직이는지 읽고, 그 변화가 만들어갈 스포츠의 ‘다음’을 짚는다.

출발 신호가 울리면 도심의 도로는 순식간에 달리기 무대로 바뀐다. 수만명의 러너가 같은 방향으로 달리는 동안 평소 차량이 오가던 도로에는 통제선이 세워지고, 주변 시민들은 익숙한 이동 경로를 바꿔야 한다. 달리기를 즐기는 사람에게는 축제지만, 대회와 무관한 시민에게는 불편이 될 수 있다. 러닝 열풍이 커질수록 도심 마라톤을 둘러싼 기대와 부담도 함께 커지고 있다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

16일 마라톤 대회 정보 사이트 ‘마라톤 온라인’에 등록된 대회 현황을 보면 올해 서울에서 열리는 마라톤 대회는 178개로 집계됐다. 2019년 92개와 비교하면 약 1.9배로 늘었다. 지난해 154개보다도 15.6% 증가했다. 전국 등록 대회 가운데 서울 개최 비중은 30.2%에 달한다.

달리기를 즐기는 사람도 늘었다. 문화체육관광부(장관 최휘영)의 ‘2025년 국민생활체육조사’에 따르면 규칙적으로 생활체육에 참여하는 사람이 주로 하는 종목으로 달리기(조깅·마라톤 포함)를 꼽은 비율은 2024년 4.8%에서 지난해 7.7%로 2.9%포인트 상승했다. 생활체육 참여 종목에서 달리기의 비중이 커진 것이다.

대회 규모도 대형화하고 있다. 지난 3월 열린 서울마라톤은 풀코스와 10㎞ 코스에 각각 2만명씩, 약 4만명이 참가했다. 지난 1일 열린 JTBC 서울마라톤에는 선수 3만명과 운영진 5000명 등 약 3만5000명이 모였다. 15일 열린 2026 MBN 서울마라톤에도 하프코스 2만명과 10㎞ 국민통합런 1만명 등 3만여명이 참가했다.

이날 대회는 광화문광장과 잠실종합운동장 두 곳에서 출발했다. 하프코스 참가자들은 광화문광장을 출발해 숭례문과 흥인지문, 건대입구, 잠실대교를 거쳐 잠실종합운동장까지 21.0975㎞를 달렸다. 10㎞ 참가자들은 잠실종합운동장에서 출발해 가락시장역을 반환점으로 돌아왔다. 대회는 오전 7시30분 시작됐으며, 참가자들은 총 8개 조로 나뉘어 오전 8시까지 순차적으로 출발했다.

참가자 구성에서는 30·40대의 비중이 두드러졌다. 주최 측 집계에 따르면 남성이 67.7%, 여성이 32.3%였고, 연령별로는 30대가 41.4%, 40대가 33.1%를 차지했다. 두 연령대를 합치면 전체의 74.5%다. 참가비는 하프코스 10만원, 10㎞ 코스 7만원으로, 모집 인원을 기준으로 단순 계산한 참가비 총액은 약 27억원이다. 실제 수입과는 환불·할인 등 정산 조건에 따라 차이가 있을 수 있다.

MBN 서울마라톤의 교통통제는 오전 4시 시작해 낮 12시까지 이어졌다. 다만 구간별 통제와 해제 시각은 달랐다. 하프코스는 광화문광장 일대에서 시작해 세종대로와 숭례문, 을지로, 종각역, 흥인지문, 동묘역, 신설동역, 답십리역, 장한평역, 군자역, 건대입구를 지나 잠실종합운동장으로 이어졌다. 구간별 통제는 오전 7시20분부터 순차적으로 시작됐고, 일부 구간은 오전 11시5분에 해제됐다. 10㎞ 코스도 잠실종합운동장과 잠실역, 가락시장역 일대 도로를 통제했다. 대회 하나가 서울 도심과 송파·광진구 일부 도로의 통행에 영향을 준 것이다.

대통령 직속 국민통합위원회와 MBN이 공동 주최한 ‘대한민국 국민통합런 2026 MBN 서울마라톤’ 참가자들이 15일 서울 종로구 광화문광장에서 하프 코스 출발 신호와 함께 힘차게 달려 나가고 있다. 뉴시스

시민 불편은 민원 증가로도 나타났다. 국회 문화체육관광위원회 소속 진선미 더불어민주당 의원실이 서울시와 서울경찰청에서 제출받은 자료에 따르면 서울시의 마라톤·러닝대회 관련 민원은 2022년 141건에서 2025년 1012건으로 늘었다. 3년 사이 약 7.2배 증가했다. 지난해 민원 가운데 교통통제 관련 내용은 893건으로 전체의 88.2%를 차지했다.

경찰의 교통통제 지원도 늘었다. 서울경찰청이 교통통제를 지원한 마라톤 대회는 2022년 7개에서 2025년 28개로 4배 증가했다. 서울시의 장소 사용 승인 건수 역시 2024년 53건에서 2025년 94건으로 늘었고, 올해는 자료 제출 시점까지 117건으로 집계됐다. 이 가운데 대규모 도로 통제를 수반한 대회는 각각 16건, 31건, 37건이었다. 장소 사용 승인과 경찰 교통통제 지원은 집계 기준이 서로 다른 별도 지표지만, 각 자료에서 대회 증가에 따른 행정 수요 확대를 확인할 수 있다.

러닝 인구와 대회가 늘어나는 가운데 관련 플랫폼 기업도 외형을 키웠다. 러닝 플랫폼 기업 러너블의 매출은 2022년 16억2685만원에서 2025년 171억1535만원으로 약 10.5배 늘었다. 2023년 51억1732만원, 2024년 122억976만원에 이어 지난해에도 전년보다 40.2% 증가했다.

서울평화마라톤대회 참가자들이 15일 서울 영등포구 안양천 일대에서 힘차게 달리고 있다. 뉴시스

그러나 매출 성장만으로 사업의 수익성까지 확보했다고 보기는 어렵다. 러너블의 지난해 영업이익은 1799만원으로 영업이익률은 약 0.1%에 그쳤다. 당기순손실도 2억9036만원을 기록했다. 러닝 시장의 성장세가 관련 플랫폼 기업의 매출 확대와 맞물렸지만, 외형 성장과 이익 창출 사이에는 간극이 있다. 이는 러너블 개별 기업의 실적이며 러닝 산업 전체의 수익성을 의미하지는 않는다.

지자체에도 관련 수입이 발생한다. 이상식 민주당 의원실이 확보한 자료에 따르면 서울시가 최근 5년간 마라톤 관련 장소 사용료와 입장권 수입료 등으로 거둔 세외수입은 약 33억원이다. 올해는 8월까지 약 12억원이 들어왔다. 서울시는 대회 장소 사용료와 참가비 총액에 연동한 입장권 수입료 등을 징수하고 있다. 다만 이 금액은 서울시의 관련 세외수입으로, 대회 운영에 따른 전체 사회적 편익이나 순이익과는 구분해야 한다.

대회가 늘어나는 속도와 달리 도심 운영에 대한 참가자들의 평가는 마냥 긍정적이지 않다. 인피니트 오퍼튜니티와 홍보법인 동서남북이 최근 2년간 마라톤 대회에 참가한 경험이 있는 러너 508명을 대상으로 지난달 24일부터 이달 4일까지 온·오프라인 설문조사를 진행한 결과, 응답자의 89%가 서울 도심 마라톤 대회 축소에 찬성했다. 해당 조사는 지난 10일 발표됐다.

동서남북 유승훈 대표는 “마라톤에 관심 없는 시민 수백만명의 배려로 도심 대회가 열린다는 것을 잊는 순간 러닝 문화는 혐오 대상으로 전락할 수 있다”며 “러닝 문화 산업이 지속적으로 발전하려면 깔끔한 뒷정리와 치밀한 안전 관리 등 행동에 기반한 위기관리 커뮤니케이션이 필요하다”고 강조했다.

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