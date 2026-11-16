“작은 불편도 직접 듣는다”…이천시, 직통폰·시민응답소 가동

경기 이천시가 시민들의 일상 속 불편과 현안을 시정에 반영하기 위해 현장 중심의 소통 창구를 강화한다.

15일 이천시에 따르면 시는 시민과 행정 간의 문턱을 낮추고 열린 시정을 구현하기 위해 ‘시장 직통 소통폰’과 ‘시민응답소’를 운영 중이다.

성수석 이천시장이 시민들과 대화하고 있다. 이천시 제공

시장 직통 소통폰은 시민이 지역 현안이나 긴급한 생활 민원을 시장에게 직접 전달해 신속한 해결을 도모하는 창구다. 함께 운영되는 시민응답소 역시 시민 누구나 일상에서 겪는 크고 작은 불편부터 시정 발전을 위한 제안까지 자유롭게 건의할 수 있는 열린 소통 공간으로 활용된다.

특히 시는 반복적으로 제기되는 생활 민원을 단순 접수·처리하는 기존 방식에서 벗어나, 원인을 면밀히 분석해 근본적 개선을 도모하고 있다.

이를 위해 관련 부서 간 협업을 강화하고 신속한 현장 확인을 의무화하는 한편, 처리 과정과 결과를 민원인에게 투명하게 안내할 계획이다.

성수석 시장은 “시민의 목소리에는 지역 현안을 풀고 더 나은 이천을 만들기 위한 해답이 담겨 있다”며 “직통 소통폰과 시민응답소를 통해 작은 불편도 놓치지 않고 살피겠다”고 강조했다.

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