‘젠슨황 스캔들’ 메가스피드 “앨리스 황 작년 8월 퇴사…현재 역할 없어”

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)와의 불륜 상대이자 중국 스파이로 의심받는 앨리스 황이 지난해 8월 싱가포르 기업 메가스피드에서 퇴사했다고 미국 경제매체 CNBC가 15일(이하 현지시간) 보도했다. 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 반도체를 중국에 우회 공급했다는 의혹을 받는 메가스피드는 자사 사업과 공급망에 관한 언론 보도를 두고 내부 조사에 착수했다.

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)와의 불륜 상대이자 중국 스파이로 의심받는 앨리스 황. AFP연합뉴스

CNBC에 따르면 메가스피드는 이날 이메일 성명에서 “앨리스 황은 2025년 8월30일부로 공식 퇴사했으며 현재 회사에서 어떤 역할도 맡고 있지 않다”고 밝혔다.

앨리스 황은 엔비디아의 아시아·태평양 지역 클라우드 사업 파트너인 메가스피드의 지배주주였던 인물이다. 앞서 뉴욕타임스(NYT)는 지난달 29일 미국 정보당국이 앨리스 황을 중국 정보기관의 정보원으로 의심하고 있으며, 그가 젠슨 황과 가까운 관계를 맺었다고 보도했다. 젠슨 황은 혼외 관계에 관한 보도가 잇따른 뒤 지난 12일 엔비디아 CEO직에서 물러났다.

메가스피드는 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 반도체를 활용해 중국 기업 등에 컴퓨팅 서비스를 제공하는 싱가포르 소재 클라우드 업체다. 로이터통신에 따르면 미국 당국은 메가스피드가 미국의 수출통제 대상인 엔비디아 반도체를 중국 고객이 확보하도록 도왔는지 조사해 왔다.

메가스피드는 자사 사업과 공급망, 해외 운영에 관한 최근 보도가 검증 가능한 증거에 근거하지 않았다고 주장했다. 그러면서 외부 법률 자문을 선임해 내부 조사를 진행하고 있다고 밝혔다.

이어 “메가스피드는 미국의 수출통제 요건과 사업을 운영하는 모든 국가의 현지 규정을 포함해 적용 가능한 모든 법률과 규제 체계를 준수하도록 글로벌 운영 및 공급망 관리체계를 설계하고 유지하고 있다”며 관련 보도 내용을 검토하고 필요에 따라 이해관계자들과 추가로 소통하겠다고 밝혔다.

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