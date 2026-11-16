이천 신둔도예촌역세권 개발 ‘첫발’…국토부 심의 조건부 통과

경기 이천시 경강선 역세권 가운데 처음으로 추진되는 ‘신둔도예촌역세권 도시개발사업’이 관계 부처 심의 문턱을 넘어 본궤도에 올랐다.

국민의힘 송석준(경기 이천) 의원은 이천시 신둔면 수광리 일원 신둔도예촌역세권 도시개발사업이 지난 12일 국토교통부 수도권정비계획실무위원회 심의에서 조건부 의결됐다고 15일 밝혔다.

송석준 의원. 의원실 제공

이번 사업은 신둔도예촌역 일대 약 22만㎡ 부지에 2585세대(6463명 수용) 규모의 주거단지와 공원, 도로 등 도시 기반시설을 조성하는 대형 프로젝트다. 신둔도예촌역은 수도권 접근성이 뛰어난 이천 북부권의 관문으로, 향후 주거와 문화가 어우러진 거점으로 도약할 잠재력이 큰 곳으로 평가받는다.

당초 이 사업은 지난해 5월 도시개발구역 지정 고시 이후 수도권정비실무위 심의에서 두 차례나 보류 판정을 받으며 장기간 표류해 왔다.

이에 송 의원은 국토부 차관 등을 잇달아 만나 역세권 개발의 당위성을 역설했다. 특히 최근 미분양 물량은 전국적인 부동산 침체에 따른 일시적 현상일 뿐, 제때 주택을 공급하지 못하면 향후 경기 회복기에 극심한 공급 부족과 역세권 난개발이 초래될 수 있다는 논리로 설득에 나섰다.

이번 조건부 의결로 사업 추진에 속도가 붙으면서 시는 조만간 실시계획인가 등 후속 행정 절차에 착수할 예정이다. 송 의원은 “이번 의결이 이천 발전의 새로운 전환점이 되도록 불합리한 중첩규제를 개선하고 사업 완수까지 꼼꼼히 챙기겠다”고 강조했다.

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