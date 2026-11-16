광명시, 2027년 본예산 1조3566억 편성…민생·청년·미래 집중

경기 광명시가 내년 살림살이 규모를 올해보다 95억원(0.7%) 늘어난 1조3566억원으로 편성하고, 민생 안정과 청년 자립, 미래 산업 육성에 재정을 집중적으로 투입한다.

광명시는 이 같은 내용을 담은 ‘2027년도 본예산안’을 시의회에 제출했다고 15일 밝혔다. 회계별로는 일반회계가 전년 대비 7.3%(741억원) 증가한 1조934억원으로 편성된 반면, 특별회계는 2632억원으로 19.7%(646억원) 줄었다.

광명시청

시는 민생과 청년, 미래 성장을 3대 핵심 투자 분야로 설정하고 총 4589억원을 배분했다. 특히 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 시민 체감도를 높이기 위해 민생(2444억원)과 청년(112억원) 분야 예산을 전년보다 각각 11.9%, 32.3% 증액했다.

민생 분야에는 지역화폐 발행 지원 120억원, 노인 일자리 지원 139억원, 영유아 보육료 351억원, 장애인 활동지원급여 156억원 등이 반영됐다. 청년 분야는 일자리와 주거 안정에 초점을 맞춰 청년인턴 사업 24억원, 청년월세 지원 11억원, 청년기업 상생 일자리 지원 1억8000만원 등을 편성했다.

미래 성장 분야(2033억원)에서는 미래산업 육성 예산을 전년 대비 84.3% 늘린 92억원으로 책정해 광명산업진흥원 설립 추진(33억원)과 스타트업 육성(4억2200만원)에 나선다. 이밖에 목감교 확장공사(36억원), 구일역 환승센터(13억5000만원), 자원회수시설 증설(98억원) 등 도시 기반 확충 예산도 담았다.

박승원 시장은 “민생과 청년, 지속 가능한 성장을 위한 투자는 흔들림 없이 이어가야 한다”며 “전략적 재정 배분을 통해 시민이 일상에서 변화를 체감하도록 하겠다”고 말했다.

이번 예산안은 오는 18일부터 열리는 시의회 정례회 심의를 거쳐 다음 달 18일 최종 확정된다.

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