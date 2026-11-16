‘e스포츠 월드컵’ 수원 상륙…2027 롤드컵 8·4강전 유치

세계 최대 규모의 e스포츠 축제인 ‘2027 리그 오브 레전드 월드 챔피언십(롤드컵)’ 본선 무대가 경기 수원시에서 펼쳐진다.

수원시는 내년 11월2일부터 7일까지 엿새간 수원컨벤션센터에서 2027 롤드컵 본선 녹아웃 스테이지(8강전·4강전)를 개최한다고 15일 밝혔다. 결승전은 서울 창동 서울아레나에서 열린다.

세계 최대 e스포츠 대회인 리그 오브 레전드 월드 챔피언십(롤드컵). 수원시 제공

이번 유치는 치열한 검증을 뚫고 일궈낸 성과다. 시는 지난 4월 1차 유치 의향서 심사를 통과한 데 이어 7월 제안서 평가와 현장 실사를 거쳤다. 8월 우선협상 도시 선정에 이어 최근 최종 개최지로 낙점됐다.

2027 롤드컵에는 세계 6개 지역 리그에서 최정상급 19개 팀이 출전한다. 수원 본선 기간 하루에 8000명씩 총 4만 8000여명의 현장 관중이 몰릴 것으로 추산된다.

미국 라이엇 게임즈가 개발한 ‘리그 오브 레전드(LoL)’는 매달 전 세계 1억명 이상이 즐기는 대표적 글로벌 흥행 종목이다.

2022년과 2026년 아시안게임 정식 종목으로도 채택되기도 했다. 매년 열리는 롤드컵은 e스포츠 최고 권위의 국제대회로 막대한 홍보·경제적 파급력을 자랑한다. 2024년 런던 결승전 당시 분당 최고 시청자 수는 5000만명에 육박했고, 2023년 한국 대회는 약 7400억원의 직·간접 경제효과를 창출한 것으로 분석됐다.

이재준 시장은 “세계적인 e스포츠 축제 유치는 수원의 문화·관광 역량이 국제적으로 인정받은 쾌거”라며 “세계 각국 팬들이 수원의 매력에 빠질 수 있도록 철저히 준비해 명실상부한 글로벌 e스포츠 메카로 도약하겠다”고 강조했다.

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