민주당 전주시을 지역위, 18개 상설위원회 출범 본격화

더불어민주당 전북 전주시을 지역위원회가 지역 조직을 정비하고 시민과의 소통을 강화하기 위해 18개 상설위원회 출범에 나섰다. 세대와 분야별 조직을 통해 지역 현안을 살피고 정책 활동을 확대할 방침이다.

15일 민주당에 따르면 전주시을 지역위는 전날을 시작으로 오는 21일과 28일 매주 토요일 오후 2시 전북도당 컨퍼런스룸에서 ‘전주시을 18개 상설위원회 릴레이 발대식’을 개최한다.

14일 더불어민주당 전북도당 컨퍼런스룸에서 열린 ‘전주시을 18개 상설위원회 릴레이 발대식’에서 이성윤 의원(앞줄 왼쪽 네 번째)을 비롯한 위원들이 파이팅을 외치고 있다. 민주당 제공

14일 열린 첫 발대식에서는 노인·자치분권·대학생·문화예술·장애인·탄소중립·직능위원회 등 7개 상설위원회가 출범했다. 행사에는 이성윤 국회의원과 각 위원회 위원장·위원, 지역 당원 등이 참석해 임명장을 수여하고 위원회별 활동 방향과 지역 현안 해결 방안을 논의했다.

지역위는 오는 21일과 28일 나머지 11개 상설위원회 발대식을 잇달아 개최해 세대별·분야별 조직을 갖추고 지역 정책 네트워크를 강화할 계획이다.

또 상설위 출범을 계기로 분야별 정책 간담회와 현장 민원 청취 활동도 확대할 방침이다.

이성윤 의원은 “각계각층의 목소리를 대변하는 18개 상설위원회는 전주 발전의 뿌리이자 시민과 국회를 잇는 중요한 소통 창구가 될 것”이라며 “위원회와 긴밀히 소통하고 힘을 모아 시민의 삶을 바꾸고 지역 현안을 해결하는 데 앞장설 것”이라고 말했다.

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