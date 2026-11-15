외제 바이크 몰며 세금은 ‘나 몰라라’…경기도, 체납액 9억 징수

고가 수입 오토바이를 굴리면서도 수년째 지방세를 내지 않고 버텨온 체납자들이 경기도의 현장 수색에 덜미를 잡혔다.

도는 지난 2월부터 10월까지 시·군과 합동으로 장기 지방세 체납자 소유의 이륜자동차를 전수 조사해 총 9억1000만원의 체납액을 징수했다고 15일 밝혔다.

가압류됐던 바이크. 경기도 제공

이번 조사는 100만원 이상의 지방세를 1년 넘게 체납한 도민 823명이 보유한 이륜차 1097대를 대상으로 진행됐다. 도와 시·군 징수반은 체납자 주소지와 등록지 일대를 탐문해 402대의 위치를 확인했으며, 현장 납부 독려와 압류 집행을 병행해 밀린 세금을 받아냈다. 위장전입 등으로 소재가 파악되지 않은 나머지 695대에 대해서는 추적을 이어갈 방침이다.

적발 사례 중에는 고가 외제 바이크를 타며 납세를 회피한 이들이 다수 포함됐다. 지난해부터 자동차세 등 7건(150만원)을 체납한 A씨는 미국산 할리데이비슨 2대를 보유한 사실이 드러나 사업장에서 압류 봉표를 부착받자 곧바로 체납액 전액을 납부했다. 2024년부터 지방소득세 등 200만원을 체납한 용인시 거주자 B씨 역시 시가 1790만원 상당의 혼다 600㏄ 이륜차가 압류되자 밀린 세금을 완납했다.

노승호 경기도 조세정의과장은 “이륜차 이용 확대 추세에 맞춰 맞춤형 징수 기법을 지속해서 보완할 것”이라며 “조세 회피 행위는 끝까지 추적해 엄단함으로써 성실납세자가 존중받는 공정한 조세 질서를 확립하겠다”고 말했다.

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