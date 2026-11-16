복지·치안·전세사기 예방까지…용인시 ‘3관왕’

경기 용인시가 복지, 치안, 전세사기 예방 등 시민의 일상과 직결된 3개 행정 분야에서 하루 만에 잇따라 최고상을 휩쓸며 정책 역량을 입증했다.

15일 용인시에 따르면 시는 지난 12일 정부세종컨벤션센터에서 열린 ‘제20회 지역사회보장협의체 전국대회’에서 운영 우수 지자체로 선정돼 대상인 보건복지부 장관상을 받았다.

이상일 시장(가운데)이 시 관계자들과 함께 보건복지부 장관상을 들고 기념촬영을 하고 있다. 용인시 제공

지난해 우수상에 이은 2년 연속 수상이다. 읍·면·동 협의체가 지역 복지 문제를 직접 발굴·해결하는 주민 주도 모델을 정착시킨 가운데 기흥구 신갈동의 ‘긴급 SOS 지원’과 ‘토탈 케어’ 사업을 통해 위기 가구에 대한 대응과 지속 돌봄 체계를 구축한 점이 높은 점수를 얻었다.

같은 날 시는 ‘제11회 대한민국 범죄예방 대상’에서도 공동체 치안 분야 최우수 기관으로 뽑혀 행정안전부 장관 표창을 획득했다.

시와 경찰·소방·교육지원청이 참여하는 정례 협의체 ‘안전문화살롱’을 20차례 운영하며 현안을 해결하고, 1432명 규모의 ‘시민안전지킴이’를 출범한 공로를 인정받았다.

경기도가 주관한 ‘2026년 경기 안전전세 프로젝트 성과발표회’에선 A그룹 최우수상을 거머쥐었다. 조례 제정을 통해 민관 합동 ‘안전전세 관리단’을 가동해 의심 거래를 점검하고, 사회초년생을 대상으로 임대차 계약 예방 교육을 펼친 점이 주효했다.

이상일 시장은 “시민의 삶과 안전을 지키기 위해 시와 유관기관, 주민이 긴밀히 협력해 온 노력이 값진 결실로 이어졌다”며 “앞으로도 시민이 일상에서 체감할 수 있는 촘촘한 사회안전망을 강화하겠다”고 밝혔다.

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