“반도체 허브·430만 교통 숨통 틔울 것”…용인시, 국가철도망 반영 총력

경기 용인시가 지역 숙원인 3대 핵심 철도망의 ‘제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035년)’ 반영을 위해 정부를 상대로 총력전에 나섰다. 반도체 국가산업단지 조성에 따른 광역 교통 수요에 선제 대응하고, 수도권 남부 430만 시민의 출퇴근 교통난을 해소하기 위해서다.

이상일 용인시장이 13일 서울 전문건설회관에서 열린 ‘제5차 국가철도망 구축계획 대국민 의견수렴 행사’에서 발언하고 있다. 용인시 제공

15일 용인시에 따르면 이상일 시장은 이달 13일 서울 동작구 전문건설회관에서 국토교통부 주최로 열린 ‘제5차 국가철도망 구축계획 대국민 의견수렴 행사’에 참석해 시 철도 구상의 당위성을 역설했다. 이 시장은 행사장에서 홍지선 국토교통부 장관을 만나 용인의 주요 철도 사업 필요성을 담은 자료를 전달하고 적극적인 검토를 요청했다.

이 시장은 “전국 지자체가 건의한 필수 철도 노선을 대거 수용하려면 국가철도망 구축 재정투자 규모를 100조원 이상으로 확대해야 한다”고 주장했다. 용인시가 이번 5차 계획 반영을 건의한 노선은 △경기남부광역철도 신설(약 50.7㎞) △경강선 연장(약 38㎞) △경기남부동서횡단선(반도체선·약 89.4㎞)의 3개다.

경기남부광역철도 노선안

이 시장은 서울 종합운동장에서 수서·판교·용인 신봉·수원 광교를 거쳐 화성 봉담을 잇는 경기남부광역철도에 대해 “비용 대비 편익(B/C) 값이 1.2로 경제성이 충분히 검증됐다”며 “4개 도시 430만 시민의 교통 불편과 극심한 용인서울고속도로 정체를 완화할 최적의 대안”이라고 강조했다.

이어 처인구 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산단(삼성전자)과 원삼면 반도체클러스터 일반산단(SK하이닉스)을 관통하는 경강선 연장과 반도체선에 대해서는 “대한민국 반도체 산업의 글로벌 경쟁력을 뒷받침할 핵심 혈관이자, 잠실~청주공항 간 중부권광역급행철도(JTX) 조기 개통의 마중물이 될 것”이라고 설명했다. 이 시장은 기존 4차 계획에 반영된 기흥역 분당선 연장 사업의 조속한 추진 필요성도 함께 피력했다.

이상일 용인시장(왼쪽)이 13일 홍지선 국토교통부 장관에게 경기남부광역철도 등 용인이 추진하는 4개 철도사업과 관련된 자료를 전달하고 있다. 용인시 제공

용인시는 자체 재원 확보와 여론 결집에도 속도를 내고 있다. 시는 원활한 철도 인프라 확충을 위해 2030년까지 최소 5000억원에서 최대 1조원 규모의 철도기금을 적립할 계획이다. 아울러 국토부 대국민 설문조사에 시민 참여를 독려하고 인접 지자체와 공동 대응에 나서는 등 국가계획 반영을 위한 전방위 행보를 이어가고 있다.

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