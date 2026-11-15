‘종이 민원함’으로 디지털 문턱 낮춰…수원시 새빛민원함 학회장상

스마트폰과 온라인 행정 서비스가 일상화된 시대에도 아날로그 방식의 ‘종이 신청서’로 행정 문턱을 낮춘 경기 수원시의 노력이 빛을 발했다. 디지털 소외계층의 목소리를 담아낸 소통 행정이 인정받은 것이다.

이재준 수원시장(오른쪽)이 2026년 참좋은 지방자치 정책대회에서 한국지방자치학회장상을 받은 뒤 기념사진을 찍고 있다. 수원시 제공

15일 수원시에 따르면 이달 13일 국회 사랑재에서 열린 ‘2026년 참좋은 지방자치 정책대회’에서 ‘폭싹 담았수다! 시민의 새빛민원함’ 정책이 한국지방자치학회장상을 받았다.

참좋은지방정부협의회가 주관한 이번 대회에서는 전국 60개 지방정부가 치열한 경합을 벌여 수원을 포함한 19개 지자체의 혁신 사례가 우수 정책에 선정됐다.

수원시청 민원실 앞에 놓인 ‘폭싹 담았수다! 시민의 민원함’. 뉴시스

지난해 5월 도입된 ‘새빛민원함’은 회원가입이나 온라인 접속 등 복잡한 절차 없이 시청과 구청, 동 행정복지센터 민원실 50곳에 비치된 종이 신청서에 불편 사항을 적어 넣는 오프라인 소통 창구다. 정조대왕의 상언·격쟁 제도를 현대적으로 계승한 것으로, 디지털 기기 사용이 서툰 고령층도 행정의 문턱을 쉽게 넘을 수 있도록 설계됐다.

가장 큰 특징은 ‘안 되는 민원도 다시 본다’는 책임 행정의 원칙이다. 담당 부서는 접수된 민원을 검토해 현장을 확인하고, 이미 불가 답변을 받은 사안이라도 관계 기관과 머리를 맞대 대안을 모색한다. 처리 단계별 진행 상황과 일정 역시 민원인에게 상세히 안내된다.

2026년 참좋은 지방자치 정책대회에서 한국지방자치학회장상을 받은 수원시 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 수원시 제공

실제로 시행 첫해 100일간 접수된 1658건의 민원 중 86%가 해결되며 70%의 높은 만족도를 기록했다. 올해 상반기에도 안전·교통과 도로·건설 등 생활 밀착형 민원 915건이 접수됐다.

이재준 시장은 “시민의 작은 목소리 하나도 놓치지 않고 끝까지 책임지는 것이 소통 행정의 핵심”이라며 “앞으로도 온·오프라인 창구를 유기적으로 결합해 시민이 체감하는 변화로 응답하겠다”고 말했다.

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