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“또 졌다. 일본은 이제 넘을 수 없는 벽인가...“ 최원호 감독의 이해할 수 없는 운영, 2026 APBC 결승서 일본에 1-5 완패로 ‘일본전 13연패의 늪’

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남정훈 기자 che@segye.com

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[남정훈 기자] 또 졌다. ‘숙명의 라이벌’ 일본에게 야구로만 13번 내리 졌다. 한국 야구 대표팀이 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC)에서 일본에 막혀 또 준우승에 그쳤다.

사진=AP연합뉴스
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최원호 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 15일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 APBC 결승에서 1-5로 패했다. 이로써 한국은 2015 프리미어12 준결승에서의 4-3 역전승 이후 11년간 이어져온 일본전 연패 사슬을 끊어내지 못하며 13연패의 늪에 빠졌다. 일본은 2017년 초대 대회를 비롯해 2023년, 2026년까지 세 차례 APBC에서 모두 우승을 차지했다. 한국은 3회 연속 준우승에 머물렀다. 

사진=AP연합뉴스
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이번 대회에선 결승까지 오르는 여정이 험난했다. 호주와 일본에 모두 역전패를 당했지만, 지난 14일 대만을 6-4로 누르면서 결승 진출이 결정됐다. 일본이 3전 전승을 거둔 가운데, 한국과 호주, 대만이 모두 1승2패가 됐다. 풀리그 전 경기를 대상으로 한 득점과 실점을 비교한 동률팀 규정 공식에 따라 한국이 대만을 누르고 결승에 오를 수 있었다.

사진=AP연합뉴스
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한 수 위 전력의 일본을 맞아 선발로 나선 건 좌완 김건우. 지난 12일 호주전에서 2.2이닝 1피안타 5탈삼진 호투를 선보인 바 있다. 당시 50구를 던진 김건우는 이틀만 쉬고 선발 마운드에 올랐다.

 

지칠 법도 했지만, 김건우는 씩씩하게 공을 뿌렸다. 1회 2사 후 니시카와 미쇼에게 선제 솔로포, 3회 1사 3루에서 무네야마 루이에게 적시 2루타를 내줘 두 점을 내주긴 했지만 4회까지는 2실점으로 일본 타선을 틀어막았다.

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경기를 그르치게 만든 건 최원호 감독을 비롯한 코칭스태프의 판단 미숙이었다. 4회까지 79구를 던진 김건우를 5회부터는 교체할 수도 있었다. 내일이 없는 결승전인 만큼 모든 투수들을 총동원해 실점을 최소화해야만 경기 중후반 역전을 바라볼 수 있는 상황. 그러나 김건우는 5회에도 마운드에 올랐다.

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선두타자 코지마 타이가에게 우전안타를 허용한 김건우는 쇼지 유다이의 희생번트 때 본인의 송구 실책으로 무사 1,2루 위기를 허용했다. 이때라도 바꿔야 했지만, 최원호 감독은 김건우를 그대로 마운드에 뒀다. 결국 김건우는 마사키 토오야에게 좌중월 쓰리런포를 맞으며 와르르 무너졌다. 순식간에 전광판의 점수표가 0-5가 됐고, 여기서 사실상 승부는 끝이 났다. 이후 부랴부랴 마운드를 교체했고, 한국 투수진은 9회까지 한 점도 내주지 않았다. 김건우의 늦은 교체가 더욱 뼈아프게 다가오는 이유다. 

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게다가 한국 타선은 이번 일본 대표팀 에이스인 다카하시 히로토에게 철저히 막혔다. 빠른 팔 스윙과 간결한 투구폼에서 나오는 시속 150㎞를 넘나드는 포심 패스트볼과 140㎞대의 체인지업, 컷패스트볼, 스플리터에 고전하며 6회까지 단 2안타에 그쳤다. 7회 1사 후 안현민이 좌익선상 2루타를 때려내며 이날 처음으로 득점권 기회를 잡았고, 이어진 2사 3루에서 대타 안재석이 좌전 적시타를 때려내며 영봉패는 면했다. 9회 선두타자 김도영이 2루타를 때려냈으나 후속타 불발로 추가 득점엔 실패했다.


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