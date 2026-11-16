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서초 공중화장실 안전·위생 점검 강화

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조성민 기자

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139곳 비상벨·112 연계 시험
여성안심귀갓길 19곳도 살펴

서울 서초구가 등산로와 공원 산책로에 이어 공중화장실까지 생활공간의 안전과 위생 점검을 강화한다.

구는 동절기를 앞두고 지역 내 공중·민간 개방화장실 139곳을 대상으로 안전 및 위생관리 실태를 집중적으로 점검한다고 15일 밝혔다. 이번 점검은 이용 환경을 사전에 확인해 주민 불편을 줄이고 안전 취약 사항을 개선하기 위해 추진된다.

주요 점검사항은 비상벨 작동 여부 및 비상 연락 체계, 불법촬영기기 단속 여부, 조명·환기시설과 미끄럼 등 안전사고 위험 요인, 화장실 내부 위생·청결 상태, 청소 주기표 작성 여부 및 물품 비치 상태, 장애인 편의시설과 안내표지 등이다.

특히 경찰서, 구청 시설 관리부서와 함께 비상벨 작동 시험을 실시하고, 비상벨 작동 시 112 신고와 경찰서 통보 등 연계 체계가 정상적으로 작동하는지 중점 점검한다. 민간 개방화장실에 대해서는 안내표지판 설치 여부 및 실제 개방 여부도 살펴본다. 아울러 서초구 안전지도에 안내된 여성안심귀갓길 19곳도 함께 점검할 예정이다.


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