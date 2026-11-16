금천, 어르신 위한 한파쉼터 지도 제작

서울 금천구가 인터넷이나 스마트폰으로 정보를 확인하기 어려운 어르신들을 위해 한파쉼터 안내지도를 제작했다.



금천구는 15일부터 내년 3월15일까지를 한파 대책 기간으로 정하고 동주민센터와 경로당, 복지관 등에 한파쉼터 안내지도를 비치했다고 밝혔다.



구에 따르면 이번 안내지도는 디지털 취약계층이 별도의 인터넷 검색 없이도 가까운 한파쉼터의 위치를 찾을 수 있도록 마련됐다. 현재 구가 운영하고 있는 한파쉼터는 50곳으로 주민 누구나 이용할 수 있다.



한파쉼터는 시설마다 운영 요일과 시간이 다르다. 한파특보가 발효되면 운영 시간을 연장하는 곳도 있다. 특히 금천구청 1층 로비는 한파특보 발효 시 주말에도 개방한다.



온라인 이용이 가능한 구민은 국민안전24 누리집과 네이버·구글 지도에서도 쉼터 위치를 확인할 수 있다.



구는 향후 쉼터 지정이나 운영에 변경 사항이 생기면 안내지도에 반영할 계획이다. 방문 전에는 해당 시설에 전화하거나 구 누리집을 통해 운영 여부와 시간을 확인하면 된다. 자세한 사항은 금천구청 주민안전과로 문의할 수 있다.



최기찬 금천구청장은 “한파쉼터 안내지도를 통해 디지털 정보 접근이 어려운 어르신을 비롯한 구민들이 가까운 쉼터를 쉽게 찾을 수 있기를 바란다”고 말했다.

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