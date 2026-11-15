[소소한 리뷰] “오 붉은 장미여”…래틀과 바이에른이 쌓아 올린 말러 2번 ‘부활’의 절정

“오 붉은 장미여.”

제1바이올린 맨 뒤편에 앉아 있던 메조소프라노 캐런 카길이 일어나 노래를 시작하자 콘서트홀 공기가 달라졌다. 13일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열린 사이먼 래틀과 바이에른방송교향악단의 말러 교향곡 2번 ‘부활’. 머나먼 길을 걷는 듯한 1·2·3악장을 지나 “사라진 것은 다시 일어나리라”는 마지막 절정을 향해 나아가는 순간이었다. 카길은 그윽하고 풍성한 울림으로 독일어 가사를 낭송하듯 또렷하게 전했다. 목소리는 악단의 목관과 자연스럽게 어우러졌다. 오래도록 기억될 절정의 시작이었다.

메조소프라노 캐런 카길(붉은 드레스)이 13일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 사이먼 래틀이 지휘하는 바이에른방송교향악단과 말러 교향곡 2번 ‘부활’의 4악장 ‘원광’을 노래하고 있다. 빈체로 제공

래틀은 공연 전 기자간담회에서 오랜 세월 ‘부활’과 씨름하며 깨달은 것을 이렇게 말했다. “말러의 세계는 그 아름다움과 기괴함, 낯선 구석까지 통째로 받아들여야 합니다. 동시에 그 모든 것을 하나의 구조로 쌓아 올려야 한다는 걸 깨달았습니다. 말러가 그린 큰 그림을 온전히 살리면서도 좀 더 고전적인 흐름을 갖춰 하나의 여정처럼 느껴지게 하는 것, 이번에 그걸 이뤄내길 바랍니다.”

그 설명을 떠올리게 하는 연주였다. 이날 1·2·3악장은 역동성과 정밀함을 함께 보여주면서도 다사다난한 인생 여정처럼 다가왔다. 템포와 표정이 거듭 바뀌는 음악 속에서 풍성한 현악과 선명한 관악이 저마다의 존재를 드러냈다. 무대 좌우에 나뉜 바이올린의 대화뿐 아니라 서로 다른 악기들이 주고받는 소리에서도 입체감이 살아났다.

사이먼 래틀과 바이에른방송교향악단이 13일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 국립합창단·서울모테트합창단과 말러 교향곡 2번 ‘부활’의 마지막 악장을 연주하고 있다. 빈체로 제공

메조소프라노와 목관이 아름답게 어우러진 4악장에서 거의 쉼 없이 5악장으로 넘어가자 장대한 피날레가 펼쳐졌다. 여섯 명의 호른 주자가 악기를 높이 들어 일제히 선율을 뽑아내는 모습은 장관이었다. 일곱 명의 타악기 주자가 만들어내는 격렬한 울림은 폭풍우처럼 몰아쳤다.

이윽고 말러가 ‘위대한 부름’이라 이름 붙인 대목에서 무대 밖 금관이 공간을 갈랐다. 오른쪽 문밖에서 트럼펫이 울리고 작은북 소리가 더해졌다. 이어 왼쪽 문밖에서 호른이 응답했다. 멀리서 들려오는 부름 사이로 무대 위 플루트와 피콜로가 새소리를 그려냈다. 거대한 울림과 섬세한 독주를 오가는 관악의 기량이 돋보였다.

국립합창단과 서울모테트합창단의 합창에 소프라노 루시 크로의 목소리가 어우러지면서 음악은 부활의 환희를 향해 나아갔다. 크로는 합창 속에서도 뚜렷한 성량으로 콘서트홀을 울렸다. 독창과 합창 그리고 오케스트라가 함께 쌓아 올린 결말은 ‘부활’에 기대하는 충만함을 안겼다.

“내 힘으로 얻은 날개를 달고 / 나는 날아오르리라 / 살기 위해 나는 죽으리라 / 부활하리라, 그래, 너는 부활하리라 / 내 마음이여, 한순간에 / 네가 뛰어온 그 고동이 / 너를 신에게로 데려가리라.”

지휘자와 단원들이 혼연일체가 돼 전력을 쏟는 동안 객석도 높은 집중력으로 연주에 응답했다. 오후 7시30분 정시에 시작한 공연이 끝난 시각은 정확히 9시. 마지막 잔향 뒤의 여운을 나누던 순간 누군가의 스마트폰에서 9시 알람이 울렸다. 옥에 티였지만 마침 시작된 갈채에 다행히 잡음은 묻혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지