[오늘 뉴스 4컷] AI 부정행위에 드러난 시험 관리 허점…수능 앞두고 감독 비상

세무사 시험 수석 합격자의 AI 부정행위 자백으로 국가자격시험 관리의 허점이 드러났습니다. 감독관이 적발하지 못한 부정행위가 당사자의 자백으로 알려지면서, 코 앞으로 다가온 수능에서도 첨단기기를 이용한 부정을 막을 수 있을지 우려가 커지고 있습니다. 교육당국은 전국 시험장에 스마트안경 전담요원을 배치하지만, 초소형 전자기기까지 육안으로 가려내기에는 한계가 있다는 지적이 나옵니다. 현 체제의 마지막 시험인 올해 수능은 실제 응시자가 8년 만에 50만명을 넘어설 가능성도 있습니다. ‘오늘 뉴스 4컷’입니다.

1.세무사 수석의 AI 부정행위 자백…수능 나흘 앞두고 비상

올해 세무사 1·2차 시험에서 수석 합격한 한모(34)씨가 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영해 AI에 전송하고, 스마트폰으로 답을 확인하는 부정행위를 했다고 자백했습니다. 공인회계사 시험에서도 같은 수법을 썼다고 밝혔으며, 자수서를 접수한 경찰은 전담팀을 꾸려 배후까지 수사할 계획입니다.

정부는 한씨의 세무사 시험 최종 합격을 취소하고 5년간 응시를 제한하기로 했습니다. 올해 시행된 모든 국가자격시험을 즉각 조사하고, 연내 부정행위 방지 종합대책을 마련할 방침입니다. 공단이 당사자 자백 전까지 부정행위를 파악하지 못하면서 시험 관리의 허점도 드러났습니다.

수능을 나흘 앞둔 교육당국에도 비상이 걸렸습니다. 올해 수능 시험장에는 전파탐지기가 도입되지 않아 기존 기기 통제를 강화해야 하는 상황입니다. 정부는 열 감지 카메라 등 활용 가능한 수단을 총동원해 대응하도록 지시했습니다. AI를 이용한 부정행위를 현장에서 걸러내고 시험의 공정성에 대한 신뢰를 회복하는 것이 과제입니다.

2.수능장마다 스마트안경 전담요원…초소형 기기 적발엔 한계

세무사 시험에서 첨단기기를 이용한 부정행위가 확인되면서 19일 수능의 시험 감독에도 비상이 걸렸습니다. 교육당국은 전국 1312개 시험장에 스마트안경 전담요원을 배치해 안경테와 렌즈, 충전 단자 등을 점검합니다. 전자기기는 1교시 시작 전 제출해야 하며, 제출하지 않고 소지하다 적발되면 실제 사용 여부와 관계없이 부정행위로 처리됩니다.

다만 전파탐지기는 내년 도입을 검토 중이어서 올해는 감독관의 육안 확인에 의존해야 합니다. 초소형 카메라나 이어폰까지 가려내기에는 한계가 있다는 우려가 나옵니다. 중·고교에서도 스마트안경 부정행위가 4건 확인된 가운데, 교원단체는 명확한 기기 확인 기준과 대응 절차, 민원으로부터 감독관을 보호할 방안을 요구했습니다.

3.[사설] AI에 뚫린 국가시험…수능 공정성 지킬 대책 시급

세무사 시험 수석 합격자는 초소형 카메라와 스마트폰, 생성형 AI를 결합해 1·2차 시험에서 부정행위를 했다고 시인했습니다. 감독관 바로 앞자리에서 시험을 치렀는데도 적발되지 않았습니다. 진화하는 부정행위 수법을 기존 감독 방식으로 막을 수 있는지 근본적인 점검이 필요합니다.

시험 부정은 공정 경쟁을 훼손하고 성실하게 준비한 수험생의 노력을 무너뜨립니다. 경찰은 범행 경위와 배후를 철저히 수사하고, 당국은 다른 국가자격시험까지 관리 실태를 점검해야 합니다. 눈 앞으로 다가온 수능의 기기 통제와 감독에 만전을 기하는 동시에, 첨단 탐지 장비와 사후 검증체계 등 실효성 있는 대책을 마련해야 합니다.

4.‘현 체제 마지막 수능’…응시자 8년 만에 50만명 넘을까

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성.

올해 수능 실제 응시자가 2019학년도 이후 8년 만에 50만명을 넘어설지 주목됩니다. 지원자는 55만1964명으로 지난해보다 2310명 줄었지만, 응시율은 지난해 89.1%까지 5년 연속 상승했습니다. 올해 90.6% 이상이 시험을 치르면 응시자 50만명을 넘게 됩니다. 2028학년도부터 국어·수학·탐구 선택과목이 폐지되는 만큼 현 체제에서 마지막 기회를 잡으려는 N수생의 응시 여부가 변수입니다. 재학생 지원자는 지난해보다 1만6506명 줄었지만 졸업생은 1만3784명 늘었습니다. 다만 원서를 내고도 시험을 치르지 않는 인원이 얼마나 될지는 지켜봐야 합니다.

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