[법조브리핑] ‘계엄해제 표결 방해’ 혐의 추경호 1심 선고…‘SM 시세조종’ 의혹 김범수 2심 선고도

12·3 비상계엄 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 재판에 넘겨진 추경호 대구시장의 1심 판결이 이번 주 나온다.
SM엔터테인먼트 시세를 조종한 혐의를 받는 카카오 창업자 김범수 미래이니셔티브센터장의 항소심 선고도 이뤄진다.
◆‘계엄해제 표결 방해’ 혐의 추경호 1심 선고…특검, 징역 20년 구형
15일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사34부(재판장 한성진)는 18일 추 시장의 내란 중요임무 종사 혐의 사건 선고공판을 연다. 앞서 내란 특별검사팀(특검 조은석)은 추 시장에게 징역 20년을 구형했다.
추 시장은 2024년 12월3일 비상계엄 선포 당시 윤석열 전 대통령 측으로부터 여당 원내대표로서 계엄에 협조해달라는 요청을 받은 뒤 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해한 혐의를 받는다.
그는 계엄 선포 이후 비상 의원총회를 소집하면서 장소를 국회→당사→국회→당사로 세 차례 변경했다. 국민의힘 의원 108명 중 90명이 당시 계엄해제 의결에 참석하지 못했다.
추 시장은 앞서 9월 열린 결심공판에서 “비상계엄 선포 사실을 사전에 전혀 알지 못했고, 모의에 관여한 사실도 없다”며 “부디 제가 그날 무엇을 더 잘했어야 하는지, 하는 아쉬움과 실제로 어떤 의도를 갖고 뭘 했는지를 구분해 살펴봐 달라”고 말했다.
금고 이상의 형이 확정될 경우 추 시장은 시장직을 잃게 된다.
◆‘SM 시세조종’ 의혹 김범수 2심 선고…1심 무죄
20일 서울고법 형사4-1부(재판장 김인겸)는 김범수 카카오 미래이니셔티브센터장 등의 자본시장법 위반 혐의 항소심 선고공판을 진행한다. 앞서 검찰(현 공소청)은 지난 9월 김 센터장에게 1심 구형량과 같은 징역 15년과 벌금 5억원을 선고해달라고 재판부에 요청했다.
김 센터장은 2023년 2월 SM엔터테인먼트를 인수하는 과정에서 경쟁사인 하이브의 공개매수를 방해하기 위해 주가를 공개매수가보다 높게 고정하는 방식으로 시세를 조종한 혐의를 받는다.
앞서 1심은 카카오가 한 대규모 장내매수 행위가 시세에 영향을 미쳤다는 이유만으로 시세조종이라고 볼 수는 없다며 김 센터장에게 무죄를 선고했다. 또 검찰(현 공소청) 주장과 달리 당시 카카오 측에 SM 경영권 인수가 꼭 필요한 상황이었다고 단정하기 어렵고, 카카오 투자테이블에서 은밀한 경영권 인수가 정해지거나 공개매수 저지 논의 및 시세조종 공모가 있었다고 보기도 어렵다고 봤다.
아울러 카카오와 원아시아파트너스가 SM엔터테인먼트에 대한 시세조종을 위해 공모했다는 이준호 전 카카오엔터 투자전략부문장의 진술이 공소사실에 부합하는 사실상 유일한 증거이지만 신빙성이 부족하다고 판단했다.
재판부는 “이 전 부문장은 공소사실에 부합하는 진술을 하고 리니언시(자진신고자 감면제도)를 신청했고 그 결과 이 사건에서 기소되지 않았다”며 “수사와 재판에서 벗어나고자 (허위 진술을 할) 동기와 이유가 명확하다”고 지적했다.
◆‘김병기 수사 지연’ 의혹 박성수 전 국가수사본부장 고발 건 중수청으로
무소속 김병기 의원에 대해 수사를 고의로 지연·저지했다는 의혹으로 고발된 박성주 전 경찰청 국가수사본부장 사건이 중대범죄수사청으로 넘어갈 예정이다.
15일 법조계에 따르면 서울중앙지방공소청은 김 의원의 전직 보좌관 A씨가 지난 9월 박 전 본부장을 직권남용권리행사방해·직무유기 혐의로 고발한 사건을 이달 10일 서울지방중수청에 이관하기로 결정했다.
중수청은 해당 사건을 검토한 후 고위공직자범죄수사처(공수처)에 이첩 여부를 결정할 것으로 보인다. 공수처법 제24조2항은 다른 수사기관이 범죄를 수사하는 과정에서 고위공직자 범죄를 인지하면 그 사실을 즉시 공수처에 통보해야 한다고 규정한다.
A씨는 지난 9월 “박 전 본부장이 구속영장 신청 절차를 정당한 사유 없이 조직적으로 지연·저지함으로써 서울경찰청 수사팀의 정당한 구속영장 신청 및 수사 진행에 관한 권리 행사를 방해했다”며 박 전 본부장을 고발했다.
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